Бывшую завскладом продуктов детсада осудили за взятку в Барнауле

178 тысяч рублей женщина получила за выбор определённой фирмы в качестве поставщика.

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Установлено, что с октября 2017 по июнь 2019 года завскладом продуктов барнаульского детского сада получила взятку от представителя одной из фирм за выбор именно данного Общества с ограниченной ответственностью в качестве основного поставщика товаров для нужд детского сада и заключении с ним договоров. 178 тысяч рублей частями перечислялись на банковский счет обвиняемой.

В ходе следствия заведующая вину в содеянном признала полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и лишением права в течение 4 лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и организационно-хозяйственных функций в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.