Последствия сильного ветра устранили в Барнауле

24 марта 2021 года из-за сильного ветра в городе упало 4 дерева, слетели кровли с 6 зданий, 9 перекрёстков остались без работающих светофоров, упал контейнер с грузовика поперёк нового моста.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Все последствия непогоды оперативно устраняли МБУ «Автодорстрой» Барнаула, «Пригородные РЭС», «Барнаульская сетевая компания», управляющие организации и другие городские службы.

В пресс-службе мэрии рассказали, что из-за порывистого ветра, достигавшего 22 м/с, в Барнауле упало 4 дерева, в том числе на провода и трамвайные пути, на проезжую часть дорог.

Ветер снёс кровли 6 зданий. Их восстанавливают собственники строений и обслуживающие организации. В результате обрушения деревьев и фрагментов кровли пострадало несколько автомобилей.

Также из-за непогоды вышли из строя светофоры на 9 перекрестках, в течение дня происходило частичное отключение электроэнергии в пригородных населенных пунктах Барнаула. Все аварии на электросетях были оперативно устранены, работа светофоров возобновлена.

На новом мосту оперативно восстановили движение транспорта, затрудненное из-за опрокидывания контейнера с грузового автомобиля.