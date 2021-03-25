Преподаватели весенней школы для одаренных детей провели занятия по 13 предметам

Традиционно во время каникул в Барнауле организуют работу школы для одаренных учащихся седьмых-десятых классов. Занятия проходили на базе барнаульских гимназии № 45 и лицея № 86.

Фото Михаила Полубедова

– Третий год подряд мы принимаем школу одаренных детей, – рассказывает директор лицея № 86 Ирина Агафонова. – Это очень интересный формат, который зародился при взаимодействии с комитетом по образованию администрации города Барнаула и Алтайским государственным университетом. К нам приезжают школьники со всего города, а занятия проводят кандидаты наук и доценты университета. С некоторыми из них мы давно знакомы.

Школа работает не только для ребят, которые состоят в резерве на участие в муниципальном, региональном и федеральном этапах Всероссийской олимпиады школьников – для всех желающих расширить знания в определенной области. Она не ограничивается теорией – педагоги вправе запросить у общеобразовательных учреждений лабораторное оборудование или пригласить детей на территорию вуза для проведения экспериментов. Гуманитарные предметы в этом плане не такие зрелищные, но не менее интересные – педагоги рассказывают о вещах, которые находятся за пределами школьной программы.

Предметы естественно-научного блока преподносят в том числе с использованием VR-технологий. Так, на базе гимназии № 45 около 30 школьников посмотрели фильмы по биологии, астрономии и естествознанию.

– После показа обязательно спрашиваем, чтобы закрепить знания, что узнали нового, запомнили ли, к примеру, температуру солнца и как зажигают звезды. Дети очень довольны, – говорит директор барнаульского филиала компании Altair Digital Юрий Пластинин, впервые принявший участие в сессии для одаренных школьников.