В Барнауле 200-метровый коттедж возле кладбища меняют на лодку

Интересный обмен дома на лодку, снегоход, катер, тягач, фуру, сцепку, полуприцеп, квадроцикл, японский грузовик (5 тонн) появился на «Авито».

Хозяин дома в Барнауле также не против и обмена на недвижимость: квартиру, комнату, производственные помещения. Он рассматривает и легковые автомобили, при этом готов к доплате как со своей стороны, так и со стороны заинтересованного лица. В случае обмена он оценивает дом в 2,9 млн рублей, а для продажи — в 2,6 млн рублей.

Риэлтор, который пытается продать или обменять дом, называет его двухэтажным коттеджем. В нем — шесть комнат, а общая площадь составляет 200 кв. м. Установлены пластиковые окна. Внутренней отделки нет, поэтому новые владельцы смогут сделать ее на свой вкус. Дом выполнен из кирпича, очень теплый, но отопление только печное. К участку подведен газ, однако не подключен. Водоснабжение центральное, канализация автономная, передаёт Алтайский портал недвижимости.

Площадь участка занимает 5 соток. Он расположен на ул. 8-й Выезд — в частном секторе, который граничит с Власихинским кладбищем, промышленными предприятиями, магазинами и автодорогой ул. Власихинской.