За мужество и героизм в годы войны многие барнаульские медики были удостоены наград, грамот и благодарностей

По данным Управления эвакогоспиталями НКЗ РСФСР, эвакогоспитали Алтайского края в годы Великой Отечественной войны по результатам лечебной работы систематически занимали одно из первых мест среди краев и областей глубокого тыла. Но мало кто знает, какой ценой врачам и медсестрам доставалась каждая спасенная жизнь.

На чувстве долга

Накануне Великой Отечественной войны в Алтайском крае вместо 958 врачей по штатному расписанию было 419 специалистов, не хватало среднего медицинского персонала. Младший и обслуживающий персонал госпиталей являлся вольнонаемным и комплектовался за счет жен фронтовиков, выпускниц курсов сандружинниц или женщин и девушек без образования, но желающих помочь фронту.

– Эвакогоспитали первой очереди в Барнауле были готовы к приему раненых в начале августа 1941 года, но первые санпоезда прибыли только в сентябре, – рассказал директор Музея истории алтайской медицины Иван Беккер. – Поэтому всех врачей и медсестер развернутых госпиталей обязали ежедневно по четыре часа бесплатно обслуживать гражданское население.

Прибывавшие с прифронтовых районов госпитали имели сокращенный штат работников, в основном административного состава, что усугубило положение с кадрами в госпиталях второй очереди. Не способствовало улучшению ситуации и решение о переводе тыловых госпиталей из наркомата обороны в наркомат здравоохранения. Вследствие этого решения весь личный состав военнослужащих эвакогоспиталей, кроме комиссара и начальника, переводился в разряд вольнонаемных, то есть лишался всего продовольственного и вещевого снабжения по военному ведомству и переводился на самообслуживание.

Детей медперсонал брал с собой, что являлось нарушением правил лечебного учреждения и приводило к нарушениям трудовой дисциплины, несоблюдению графика выхода на работу, невнимательному отношению к раненым и больным воинам. За исправление ситуации взялся сектор профсоюзных комитетов эвакогоспиталей, при возможности стали организовывать детские сады. Дети постарше привлекались к посильной работе на территории госпиталя и в подсобном хозяйстве. Девочки работали при госпитале нянями, уборщицами, стирали бинты.

Свыше 1000 врачей и 3000 средних медработников работали в Алтайском крае в период Великой Отечественной войны.

Без отрыва от работы

Для Алтайского края и Барнаула, учитывая специализацию госпиталей, очень актуальным был вопрос подготовки и повышения квалификации хирургов, способных в своей работе использовать достижения военно-полевой хирургии.

Действующие хирурги проходили курсы повышения квалификации и обучались новым методам и техникам лечения преимущественно в Новосибирске. Но такая возможность предоставлялась им редко из-за огромной нагрузки, поэтому обучение проводилось без отрыва от производства. Военные и гражданские органы здравоохранения разработали специальные программы по основам травматологии и полевой хирургии. Кроме этого, медперсонал изучал ЛФК, технику переливания крови, гипсовую технику, массаж, грязе- и водолечение, рентгенотерапию и другие дисциплины.

Средний медперсонал обучался в фельдшерско-акушерских школах (ФАШ) с отрывом от производства, но в сжатые сроки. Студенты даже получали стипендии, при том, что учебная программа была сокращена с четырех до двух лет. Младший медперсонал готовили на курсах от 2,5 до 5,5 месяцев. ФАШ зачастую располагались в неприспособленных и часто неотапливаемых помещениях. Сразу после выпуска медсестры направлялись в эвакогоспитали, лечебные учреждения и на фронт. Только в Барнауле в 1942 году обучались 338 медсестер.

Из архива музея АГМУ. Фото Михаила Полубедова

Несмотря на острый дефицит кадров и сверхчеловеческие нагрузки, отделом эвакогоспиталей проводились краевые конференции. Все это помогало медикам ставить на ноги даже самых тяжелых раненых.

За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны два барнаульских медика удостоены звания Героя Советского Союза – это санинструктор Иосиф Халманов, который в 1943 году на поле боя под огнем противника оказал первую медицинскую помощь и эвакуировал в батальонный медпункт 90 бойцов, и санинструктор Вера Кащеева – единственная женщина 39-й гвардейской стрелковой дивизии, удостоившаяся столь высокой награды.

На местных ресурсах

Ограниченность медицинских ресурсов активизировала не только рационализаторство, но и поиски возможностей производства лекарственных средств и препаратов из местного сырья.

Алтайский край в довоенные годы не имел собственной научной базы в медицине и работал в содействии с научными центрами Томска, Омска, Новосибирска и т. д. Война все изменила: за это время алтайские врачи подготовили более 40 научных работ, имеющих большое практическое значение. В их числе 12 изобретений и рацпредложений, такие как лечение гнойных ран пихтовой мазью, патогенез и лечение отморожений и др. Количество физиотерапевтических процедур достигло 80 тысяч при общем количестве коек 6400 различной спецификации. Ежедневно проводилось в среднем не менее 150 диагностических исследований.

В 1943 году общий процент смертности в госпиталях региона находился в пределах 0,09%. Смерть каждого раненого военнослужащего была предметом детального разбирательства со стороны органов власти. Делалось все возможное, чтобы исключить врачебные ошибки, повысить уровень квалификации сотрудников госпиталей. Результаты не заставили себя ждать: к концу войны резко вырос процент хирургических операций в алтайских госпиталях.

Существовала еще одна трудность, с которой столкнулись госпитали Алтайского края: по окончании сроков лечения часть военнослужащих получали инвалидность и оставались в регионе. Изначально нуждающихся в протезах направляли в Новосибирск, что приводило к увеличению сроков их фактического пребывания в госпитале. В апреле 1942 года в Барнауле при органах социального обеспечения было решено создать протезную ремонтно-сборочную мастерскую, ориентированную на изготовление индивидуальных протезов для инвалидов, их обслуживание и ремонт в процессе эксплуатации. Первые алтайские протезы были низкого качества, делались с большими задержками, но впоследствии работа была отлажена до нужного уровня.

Из архива музея АГМУ. Фото Михаила Полубедова

При подготовке статьи использованы материалы кандидатской диссертации Марины Куприяновой «Эвакогоспитали Алтайского края в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы»). Продолжение следует.