Американская мечта. Бодибилдинг изменил жизнь барнаульского парня. Теперь он сам хочет менять других

В программе открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу дебютировала новая категория, в которой приняли участие спортсмены на колясках. Ее победителем стал барнаулец Роман Чернов. Для 16-летнего Ромы это были уже вторые соревнования, а вообще спортом он занимается с детства, несмотря на ДЦП.

Роман Чернов и Александр Барбашин на чемпионате края по бодибилдингу. Фото Ярослава Махначева.

Первые победы

Спорт появился в жизни Романа Чернова, можно сказать, с рождения и не по его воле. У Ромы ДЦП, при таком диагнозе без реабилитации никуда. Вот и начались практически с рождения массажи, потом, когда парень подрос, ЛФК. Конечно, в понимании среднестатистического человека это и не спорт вовсе, но выполнять элементарные движения, когда тебя руки-ноги не слушаются – это самая настоящая тяжелая тренировка.

Анна, мама Ромы, старалась вместе с сыном участвовать везде, где можно. Вокальный кружок? Пожалуйста! Театральная студия? Туда тоже можно. Почти как в стихе: «Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота». Гитара у Романа тоже есть, правда, пока не играет. Пробовал освоить, не пошло, отложил в сторону до лучших времен.

Но спорт был в приоритете. Началось все с паралимпийской дисциплины бочче пять лет назад. Вы не знаете, что это? Вот и Анна с Ромой не знали, когда организация «Дети Ангелы» их пригласила принять участие в соревнованиях, но пошли.

– Конечно, для нас слово «спорт» тогда мало подходило, – рассказывает Анна. – Не сразу игру поняли, но вникли, а главное, увидели, что дети могут полноценно соревноваться, у них появляется воля к победе, азарт, командный дух. У детей на тренировках появляются осознанные действия. Это уже не ЛФК, где ребенку говорят, что делать, как согнуть ногу – тут надо думать самому, – рассказывает Анна.

Потом в жизни ее сына появились горные лыжи, тоже паралимпийские, в слайдере, потом ролики – Романа даже выбрали для участия в соревнованиях по адаптивному роллер-спорту в Москве два года назад. «Занял четвертое место», – с гордостью показывает награду парень.

Все, чем занимался Роман, перечислять долго – и на пару занятий по скалолазанию ходил, и на тренировках по стрельбе из лука был, и на уроках каллиграфии. Даже если был где-то один раз, уже польза.

20 марта в Бийске прошли открытые городские соревнования по бочче с участием 50 спортсменов из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска. Роман Чернов занял первое место в своей категории, вместе с Егором Лосевым и Владиславом Нартовым принеся победу сборной краевой столицы в общем зачете. Тренирует спортсменов Александр Аксенов.

Смена вектора

Бодибилдинг в его жизни появился случайно. Как-то мама фотографировала сына и обратила внимание на солидный бицепс. Потом массажист заметил, что мышцы развиты нетипично для обычных реабилитационных занятий.

Роман Чернов – победитель чемпионата края по бодибилдингу, его мама получила приз как тренер чемпиона. Фото Ярослава Махначева.

– Со временем поняла: Роман ходит, но только с опорой, ноги слушаются плохо. У нас по квартире везде поручни, плюс использует ходунки для поддержки. Опирается на руки, переставляет их – вот и нагрузка на плечевой пояс, спину. Накачал мышцы сам того не желая, – говорит мама бодибилдера.

Но заметить – это одно, а что потом с этим делать? И снова помог случай. Анна часто говорит: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Вот и тут так же.

Однажды Роме сделали операцию, чтобы не углубляться в медицинскую терминологию, скажем проще – костная пластика. Вмешательство тяжелое, да еще и с осложнениями. Сын лежал наполовину в гипсе, мама все время проводила с ним, быт, нервы, бессонные ночи…

– Как-то пошла себе обновить гардероб, обнаружила, что вещи нужны размера на полтора больше, чуть ли не депрессия началась. Меня все это начало затягивать, надо было что-то менять. И вбила в поисковик: «Как убрать живот?» – рассказывает Анна.

– В общем, она решила похудеть, – сдает маму с потрохами любящий сын.

Поиски привели ее сначала к правильному подходу к диетам, затем к нутрициологии, тренировкам, а в итоге в школу бодибилдинга Александра Барбашина. Анна прошла обучение, а сын стал ее первым подопечным.

– Как-то я показала Александру фото сына, сказала, что вижу потенциал. Он ответил, что никогда с такой работой не сталкивался, но через какое-то время сказал, что можно попробовать выступить на соревнованиях, только нужны другие тренировки и питание, – рассказывает Анна.

Как Ник Скотт

С этого-то момента жизнь семьи Черновых и изменилась. Анна все происходящее с фирмой. Барбашин – генеральный директор, указывает вектор развития, объясняет тонкости. Она сама – исполнительный директор, курирует весь тренировочный процесс. Ну а Роман уже сотрудник, должен выполнять задания. Работник он, нужно сказать, ответственный, все делает четко и в срок.

Тренируется он в основном дома – есть спортивный уголок с турниками, канатами, лестницами, фитнес-резинки, гантели, боксерский мешок, которому пока еще не нашли применения. Иногда ездит в клуб «Патриот». С кумиром Рома тоже определился быстро.

– Ник Скотт – основатель бодибилдинга на колясках. Он занимался американским футболом, потом попал в тяжелую аварию, отказали ноги. Он стал качаться, развивать торс. Я хочу так же, – рассказывает парень. – А еще хочу поехать в Америку на Arnold Classic и познакомиться с Арнольдом Шварценеггером.

Мама тем временем вспоминает, как они готовились к выступлениям, репетировали позирование. Это вам не сложно повернуться и напрячь руку.

– У Ромы она в локте плохо разгибается, а в кисти, наоборот, плохо сгибается. А надо было упереть ее в бок. Сначала я ее туда направляла, потом сын стал сначала большим пальцем ухватываться и руку подтягивать, в итоге за два месяца освоил. Я предполагала более общий эффект от подготовки, а что будут так проработаны детали, не ожидала, – рассказывает Анна.

– Бодибилдинг круче, чем бочче, – заявляет сын.

Надо сказать, Роман за этот без малого год серьезно проникся пауэрлифтингом – не только тренируется, но и изучает историю вида спорта в Интернете, следит за питанием, причем и своим, и маминым. Сделав анализ тех продуктов, что можно, пришел к выводу, что идеально подходят роллы – тут и медленные углеводы в виде риса, и рыба, и огурцы, если надо.

Примером стал спортсмен и другим. Его пост в Instagram о выступлении в Кемерове собрал сотни комментариев, одни писали, что им теперь стыдно искать оправдания своей лени, для других он стал стимулом к тренировкам. Потянулись за ним и друзья. Если в Кемерове Рома выступал один, то в Барнауле в категории уже было трое участников, один из них – двенадцатилетний Влад Нартов, с которым Роман вместе тренируется в «Патриоте». Ну а Роман думает, какие бы еще категории добавить в соревнования, чтобы могли выступать и другие спортсмены с ограниченными возможностями.

Быть примером

Да, Рома еще и активный блогер. Когда заводил аккаунт в соцсетях, сразу решил – будет не бессмысленный контент, захотел рассказывать о себе, о своем быте.

– Какой смысл стесняться, чего-то бояться. Надо говорить об этом, показываю свою жизнь. Для кого-то это может быть примером, кто-то, может быть, решит свою проблему, – говорит Роман.

Сейчас спортсмен учится в педагогическом колледже. Что будет дальше, пока не знает. Он интересуется политикой, социологией, его папа Денис не против, чтобы сын стал программистом, но сам Роман свою жизнь хочет связать со спортом. Мечтает о своем зале, где смогут тренироваться люди разного возраста и с разным здоровьем. Хочет семью, причем чтобы она помогала мне в моем деле. Мечтает о своей «Газели» с возможностью перевозить коляски, чтобы заезжать за учениками и везти на тренировки.

Следом за Романом Черновым в бодибилдинг пошел и Влад Нартов. Фото Ярослава Махначева.

Для мамы же главное, чтобы сын стал счастливым. А для этого надо быть самостоятельным, чему Рома активно учится. Летом, например, научился резать хлеб, разогревать обед в микроволновке, готовить чай. Сам теперь может с ходунками спуститься на улицу – это с десятого этажа, между прочим. Сейчас ждет, пока сойдет снег, чтобы можно было прогуляться. Следующая задача – самому на такси съездить на тренировку.

Спорт изменил и жизнь мамы. Экономист, руководитель отдела, сейчас она переквалифицировалась в тренеры и нутрициологи. – Свою прежнюю работу я любила, но пришлось уйти, она была несовместима с нашим образом жизни, который мы ведем в силу обстоятельств. Сейчас занимаюсь тем, что мне тоже близко. Надеюсь, наша история вдохновит кого-то, что не стоит опускать рук. Это порой важнее курса реабилитации, – говорит Елена.