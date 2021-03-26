Барнаульский футболист Александр Соболев стал лучшим игроком марта в РПЛ

Номинантами были Александр Соболев, Джордан Ларссон, Вендел, Гилерме, Джордже Деспотович.

Фото: Константин Рыбин / РПЛ

Лучшего игрока по итогам марта выбрала российская Премьер-Лига вместе с экспертами телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщиками. Им стал футболист из Барнаула Александр Соболев.

Нападающий «Спартака» принимал участие во всех четырёх турах и отличился в трёх матчах: сделал по дублю в ворота «Краснодара» и «Урала», а между этими играми реализовал пенальти в дерби с «Динамо». Кстати, оба гола уральцам наш земляк, воспитанник барнаульского «Динамо» также забил 11-метровыми ударами — в этом сезоне форвард ни разу не промахивался с точки.

Благодаря результативному началу 2021 года нападающий второй сезон подряд добрался до отметки в десять голов, передаёт «Алтайский спорт».