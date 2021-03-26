Камеры видеофиксации установят на пяти перекрестках в Барнауле

Они будут фиксировать факты проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил дорожного движения, а также контролировать скоростной режим.
Пять камер установит КГКУ «Алтайавтодор» в Барнауле в местах концентрации ДТП:
— пересечение проспекта Красноармейского с улицей Ползунова;— пересечение проспекта Калинина с улицей Профинтерна;— пересечение проспекта Ленина с улицей Партизанской;— пересечение Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна;— пересечение улиц Попова и Энтузиастов.
Установка камер ведется в рамках госпрограммы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» и регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Комплексы планируют ввести в эксплуатацию до 31 октября 2021 года, передаёт пресс-служба мэрии.