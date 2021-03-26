Камеры видеофиксации установят на пяти перекрестках в Барнауле

Они будут фиксировать факты проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил дорожного движения, а также контролировать скоростной режим.

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Пять камер установит КГКУ «Алтайавтодор» в Барнауле в местах концентрации ДТП:

— пересечение проспекта Красноармейского с улицей Ползунова;

— пересечение проспекта Калинина с улицей Профинтерна;

— пересечение проспекта Ленина с улицей Партизанской;

— пересечение Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна;

— пересечение улиц Попова и Энтузиастов.

Установка камер ведется в рамках госпрограммы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» и регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Комплексы планируют ввести в эксплуатацию до 31 октября 2021 года, передаёт пресс-служба мэрии.