Официальный бизнес может вывести доход на новый уровень

1 июля в Алтайском крае начал действовать специальный налоговый режим – на профессиональную деятельность. За это время более 7000 барнаульцев получили статус самозанятых. Какие возможности открываются в новом статусе и каковы риски злоупотребления благоприятным налоговым режимом?

Фото: сайт ФНС России

Легальный статус

Главным эффектом введения нового налогового режима, как и ожидалось, стала легализация микробизнеса, имеющего чаще всего скромный либо сезонный доход. Под эту категорию попадают тысячи фотографов, парикмахеров, таксистов, репетиторов – в общем, представители любых профессий, работающих на себя. Многие из них и рады бы работать открыто, но оформлять ИП репетитору, зарабатывающему в месяц 10 тыс. руб., все равно что стрелять из пушки по воробьям. Даже при нулевом доходе за свое пенсионное и медицинское страхование индивидуальным предпринимателям необходимо заплатить минимум 40 874 руб.

Самое большое число среди самозанятых в Барнауле – в сферах парикмахерских услуг, такси, грузоперевозок, ремонта бытовой техники, IT.

Другое дело самозанятые – налог от 4 до 6%, в зависимости от того, с какими клиентами работают: физическими или юридическими лицами. Дополнительные взносы – при желании. Но часть налога автоматически идет на медицинское страхование, а значит, самозанятый застрахован в системе ОМС и может пользоваться бесплатной медициной так же, как работающие по трудовым договорам. При этом налог на профессиональный доход прост в применении, не требуется кассовый аппарат, бухгалтерская отчетность. Это позволяет легально вести бизнес и иметь доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Правда, перейти на льготный режим могут не все. Как рассказали в региональном УФНС, стать самозанятыми могут жители края, чья работа связана с предоставлением услуг или продажей товаров собственного производства. При этом годовой доход должен быть не больше 2,4 млн руб., то есть порядка 200 тыс. руб. в месяц. Еще одно ограничение – самозанятый не может нанимать сотрудников.

Выйти из тени

Условия нового налогового режима настолько благоприятны, что уже в первую неделю после введения на него перешли около 700 барнаульцев. Среди них Евгения Чумакова. Пять лет назад во время отпуска по уходу за ребенком она открыла для себя новое хобби – ногтевой сервис, которое скоро переросло в бизнес. Она арендовала помещение, нашла мастеров по другим направлениям, заключила с ними агентские договора на привлечение клиентов, а сама с головой ушла в развитие бренда. Но случился коронавирус, и, как следствие, запрет на предоставление бьюти-услуг во избежание распространения инфекции. Евгения понимала, что запрет длительный, а работать «втемную», за закрытыми дверями, не хотела, поэтому пришлось закрыть студию.

А 1 июля она с командой таких же самозанятых открыла салон снова, практически с нуля.

– Это прекрасное чувство – отбивать клиентам чек, – говорит Евгения. – Сейчас мы уплачиваем налог 3% при работе с физическими лицами, это не бьет по карману нашего малого дела и позволяет работать в открытую, давать рекламу, размещать вывеску. Прогнозировать доходы-расходы при содействии налоговой в разы проще. Никаких отчетов самозанятые не готовят – все происходит в приложении смартфона. Несколько знакомых, кто занят в кондитерском деле, по моей рекомендации тоже оформили статус самозанятых. Это позволило им выйти на новый уровень дохода.

Как рассказали в региональном УФНС, при регистрации в качестве плательщика НПД всем самозанятым государство автоматически начисляет бонус – 10 тыс. руб. С его помощью налоговая ставка по доходу, полученному от физических лиц, автоматически уменьшается с 4% до 3%. По доходу, полученному от юридических лиц – с 6% до 4%. После того, как бонус будет израсходован, ставки вновь станут равны 4% и 6% соответственно. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса они тоже получили поддержку в размере МРОТ, это 12 130 рублей. Обналичить эти деньги нельзя, их можно потратить на уплату налога за 2020 год.

Помимо низких налогов и налогового бонуса самозанятым предоставили внушительное количество льгот. В их числе – возможность участия в системе госзакупок, а также льготные кредиты, гранты и другие виды помощи, рассчитанные для малого бизнеса. Надежда Соловьёва занимается выпечкой несколько лет, перешла на специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля. Помимо возможности работать легально, появились перспективы осуществления заказов юридическим лицам.

– Случается, и физическим лицам нужен чек о выполнении заказа, – поясняет Надежда. – В общем объеме таких заказов немного, но все же это выводит спрос на мою продукцию на новый уровень. Кроме того, это возможность давать рекламу и трудиться, не опасаясь штрафов за нелегальную деятельность. Работать с программой достаточно просто – за каждый заказ вношу сумму в приложение, оно формирует сумму налога. В прошлом месяце заплатила 1500 руб.

Юридическим лицам выгоднее работать с самозанятыми. Компаниям не нужно оформлять трудовой договор и отчитываться о проделанной работе. Самозанятым отдают предпочтение крупнейшие агрегаторы такси и сервисы доставки. Цифровые платформы не только помогают самозанятым легализоваться, но и предлагают дополнительные бонусы. Например, в «Яндекс.Такси» – приоритет в распределении заказов, бесплатные консультации у юристов и т. п.

С 1 января 2021 года самозанятым в Алтайском крае начислено 18,9 млн руб. налоговых платежей.

Риски есть

Регистрируют в системе самозанятых добровольно. Налоговая не разыскивает тех, кто работает на себя и уклоняется от платежей в бюджет. Но случается, что организация оформляет в штат сотрудников как самозанятых, экономя таким образом на налоговых платежах. Так, Татьяна (фамилию она просила не называть) работает удаленно в сфере продаж, и переход на НПД был условием при трудоустройстве. По сути она трудится в качестве наемного сотрудника, а по факту – в статусе самозанятого.

– Каждый месяц организация называет мне заработанную сумму, я вношу ее в приложение, – рассказывает Татьяна. – Из минусов – нет отчислений в Пенсионный фонд, в ФСС, соответственно, не идет страховой стаж, нет права на больничные и отпуска. Знаю, что могу самостоятельно делать взносы в ПФР, но тогда пропорционально уменьшится мой доход.

Однако налоговые органы на постоянной основе проводят мероприятия по мониторингу функционирования специального налогового режима НПД. Контрольно-аналитическая подсистема анализирует несколько десятков параметров, которые могут свидетельствовать об использовании организациями незаконных схем оптимизации.