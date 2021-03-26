Рассказываем, как выбрать стиральную машинку

Когда стиральная машина вдруг выходит из строя, возникает вопрос: чинить, покупать новую или бывшую в употреблении? Ремонт может не привести к желаемому результату, поношенная машина – быстро выйти из строя, а новая техника – влететь в копеечку. Разбираемся в том, как выбрать себе надежного помощника, способного долго и эффективно перестирывать горы белья.

Помимо габаритов и дизайна стиральной машины, важно обратить внимание на объем максимальной загрузки бака. Фото Екатерины Доценко

От трех и в гору

В самый неподходящий момент стиральная машинка семьи сначала отказывалась запускаться, потом – сливать воду. На дисплее появился код проблемы – «Е20». Причин этому может быть масса – от засорения фильтра или поломки откачивающей помпы до более глобальной проблемы с электроникой. За решением проблемы решили обратиться по рекомендации к знакомому знакомого еще одного знакомого, который занимается ремонтом стиральных машин.

– Вызов на дом 200, диагностика – 550 рублей, замена помпы 2500, а дальше посмотрим, что еще может понадобиться, – сообщает предварительную стоимость работ специалист.

Поняв, что сумма в чеке может уйти высоко в гору, решили приобрести подержанный вариант техники. Оказалось, что сайты бесплатных объявлений переполнены подобными предложениями: стиральные машинки «с пробегом» предлагают по довольно демократичной цене – от 3500 до 5000 рублей. Один из продавцов Михаил убедительно предлагает:

– Стиралки у нас хорошие. Сам лично чинил, по крупицам перебирал. Работать будут долго. Мы и гарантию дадим… на месяц. Мало? А что вы хотите, на больший период никто вам гарантийный талон не выпишет.

Как показала практика, бэушные машинки часто ломаются. Даже месяц в этом случае может показаться серьезным сроком эксплуатации.

– Иногда меня вызывают на ремонт подержанной техники всего через три дня после ее покупки. Заглянув внутрь, убеждаюсь, что шансов на долгую работу у машинки нет. Для того чтобы вновь возвратить ее к жизни, нужно производить многочисленные замены поношенных деталей, вкладывая в их приобретение немалые деньги, что совершенно лишено смысла, – рассказывает мастер по ремонту стиральных машин Евгений Собко.

Чтобы избежать проблем, лучше изучить отзывы реальных покупателей, которые уже провели тест-драйв товара той или иной фирмы.

– Лично знаю компании, которые продают качественно отремонтированную подержанную технику. Отыскать их поможет сарафанное радио. А положительным отзывам на сайтах организаций лично я бы доверять не стал. В Интернете что угодно можно написать, – убежден мастер.

В случае недобросовестной работы производителя, продавца стиральной машины или мастера по ремонту этого вида техники, можно воспользоваться материалами рубрики «В помощь потребителю» на сайте регионального Роспотребнадзора http://22.rospotrebnadzor.ru/.

Агрегат с иголочки

У новой техники есть неоспоримый плюс – длительный срок гарантии. Если почитать отзывы потребителей, можно сделать вывод, какое слабое звено у той или иной марки и модели. При выборе продавца специалисты по ремонту призывают стороной обходить магазины, делающие скидки в обмен на старую технику. Понятно, для каких целей компания может вести сбор таких «старичков». Не исключено, что как раз для комплектации новых изделий.

– Вы смотрите на товар известных брендов, но у них немало изъянов, – сообщает продавец-стажер одного из магазинов бытовой техники. – А не дай бог с этой техникой что-то случится! Что вы будете делать? Эта модель менее разрекламирована, но точно не сломается, да и у этой техники материал на дверце особо прочный и обработан от грибка специальным покрытием.

Этажом ниже в компании-конкуренте парень в белой рубашке в пух и прах раскритиковал предыдущую хваленую модель и признал отвергнутое выше качество известного бренда.

– На дверце расписанной вам машинки обычная резинка, как и у других моделей. И ничем от грибка она не обработана. Просто в другой цвет окрашена, и все. Выбирать нужно современную стиралку с прямым приводом. В магазине бытовой техники над нами продавцы зарабатывают, предлагая товар конкретных фирм, мы получаем зарплату от общего объема продаж, поэтому наши рекомендации более объективные, – сообщает свою правду продавец Илья.

Соответственно, мнение продавца-консультанта в выборе бытовой техники лучше всего учитывать в последнюю очередь. За один визит в магазин такой дорогостоящий товар, как стиральная машина, не купить. Мастер-ремонтник Евгений Собко призывает:

– В идеале стиральная машина приобретается на годы, если не на десятилетие. Значит, и выбор этой техники должен быть продуманным. Лучше не поддаваться на сиюминутные уговоры, а накопить больше мнений, изучить отзывы, и потом уже вернуться именно за своим товаром.

Чтобы машина служила дольше

Влажное помещение – враг любой техники. От попадания влаги в электронный блок происходит замыкание и машина сгорает.

У машин с фронтальной дверцей ось держит барабан только с одной стороны. Это приводит к тому, что чаще всего поломка связана с узлом крепления барабана – либо ось погнулась, либо подшипник рассыпался.

Модели машин с вертикальной загрузкой более надежные. Бак в них крепится на двух подшипниках, которые редко выходят из строя.

Важный параметр машинки – прямой привод, когда барабан и ротор двигателя фактически представляют собой единое целое. У такой модели нет изнашиваемых щеток, плюс она очень тихо работает. В любую стиральную автоматическую машину нужно закладывать не менее 1-1,5 кг сухого белья, а большое количество программ стирки не влияет напрямую на качество стирки, но дает возможность подобрать нужную под каждый тип белья.