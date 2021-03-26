В администрации Барнаула обсудили, как проходит весенний паводок

Сегодня, 26 марта 2021 года, заместитель главы администрации города Анатолий Воронков провёл заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период.

Фото: Администрация Барнаула

О противопожарной охране подтопляемых участков доложил заместитель начальника 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС по Алтайскому краю Андрей Соловьев. По его словам, противопожарную охрану Затона осуществляет 8 ПСЧ в составе 41 человека личного состава, 2 единиц техники. Территория п. Ильича находится под охраной 3 ПСЧ, в состав которой входит 63 человека 3 единицы техники. При необходимости личный состав переведут на усиленный режим несения службы, будут использовать высокопроходимую технику, плавсредства, мотопомпы, аэромобильную группировку.

Заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Чмерева рассказала о завозе продуктов и товаров первой необходимости на территории, подверженные подтоплению. Это микрорайон Затон и поселок Ильича. Она рассказала, что с КШП «Глобус» заключены контракты для обеспечения горячего питания, с Барнаульской водяной компанией — для обеспечения бутилированной водой. В магазинах имеется запас продуктов на 5-7 суток.

О выполнении мероприятий по пропуску паводковых вод на подведомственных территориях доложили руководители районных администраций.

Так, в Центральном районе заменена водопропускная труба по ул. Садовой в с. Лебяжье, приобретена система для оповещения населения микрорайона Затон. Выполняются прочистка и восстановление водоотводной канавы по ул. Правый берег пруда, организован вывоз снега с низменных мест — пер. Присягина и Змеиногорский тракт, 104. Отработано 18 заявок жителей на откачку талых вод. Продолжается завоз глины и песка на территорию Затона для отсыпки низменных участков.

Очистка водопропускных труб и откачка талых вод продолжается в Ленинском районе: в микрорайоне «Докучаевский» и на 23 участках в пяти пригородных поселках. Будет проведена подсыпка глиняной насыпи в п. Казенная Заимка.

В Октябрьском районе Барнаула будет проведена замена водопропускной трубы на ул. Красноярская. Начата очистка водоотводных каналов на ул. Заозёрной, Красноярской, Остров Кораблик. В организациях района имеется 27 единиц водооткачивающей техники.

Постоянный контроль движения воды по руслу р.Пивоварки ведется в Железнодорожном районе; 36 раз устранены ледовые заторы на участке от ул. Микронной до пр. Коммунаров, трижды проведена распиловка льда. Запланирован монтаж ливневой канализации с колодцами от дома № 5 по пр. Фурманова до пр. Керамического.

В Индустриальном районе Барнаула выполнена очистка водопропускных труб в районе Павловского тракта, 323 до пересечения ул. Трактовой и Просторной; проведено устройство и обслуживание водоотводного канала вдоль ул. Лиственичной, ул. Просторной, очищены каналы и водопропускные трубы между прудами-накопителями, идущими от пруда «Сухой лог» до пр. Энергетиков. Продолжаются работы в с. Власиха и микрорайоне Новосиликатном.

Как отметил начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Дмитрий Симоненко, на сегодня обследованы все 9 гидротехнических сооружений Барнаула, они находятся в исправном состоянии.

По итогам заседания комиссии Анатолий Воронков отметил, что одной из главных задач на сегодняшний день является оперативное реагирование на обращения жителей по откачке талых вод. Также необходимо продолжить работу с предприятиями потребительского рынка по ворошению и вывозу снега на прилегающих территориях, усилить очистку дождеприемных колодцев (решеток), смотровых колодцев от снега, наледи, наносов, промывку ливневой канализации на проблемных участках.

Заседания комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод продолжаются еженедельно.