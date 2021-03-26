В Барнауле установят памятный знак эвакуированным в Алтайский край предприятиям

Рабочие уже приступили к очистке территории и подготовке фундамента для будущего памятного знака. Памятник будет установлен в сквере им. Кири Баева на площади Текстильщиков (пересечение).

Создать памятный знак предложил Союз промышленников Алтайского края, инициативу поддержали в региональном оргкомитете по подготовке мероприятий, посвященных Дню Победы.

Площадка на пересечении ул. Пионеров и пр. Калинина выбрана не случайно. Здесь начинается въезд в промышленную зону Барнаула.

В 2020 году Союз промышленников Алтайского края организовал конкурс эскизного проекта памятного знака промышленным предприятиям, эвакуированным в годы войны в Барнаул. Выпускники, студенты и преподаватели Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета приняли самое активное участие в нем. Экспертный совет, в состав которого входили руководители крупнейших промышленных предприятий региона, отобрал восемнадцать наиболее интересных проектов. На основании шести лучших макетов преподаватель АлтГТУ Михаил Кульгачёв разработал финальный проект памятника — это стела остроконечной формы из природного полированного камня красного цвета, установленная на подиуме, с отлитыми в металле изображениями в виде барельефов на фасадах.

Финансирование проекта обеспечивается за счет внебюджетных источников. Открытие памятной стелы запланировано на июнь 2021 года.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на территорию Алтайского края было эвакуировано более 100 предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения. В Барнауле разместили 14 производств, среди которых Барнаульский завод механических прессов, созданный на базе эвакуированных из Одессы заводов прессового оборудования, Барнаульский завод транспортного машиностроения, созданный на базе тракторных заводов Харькова и Сталинграда, Барнаульский станкостроительный завод — на базе Подольского патронного завода, завода № 60 из Луганска и завода № 40 из Москвы, Барнаульский котельный завод («Сибэнергомаш»), созданный на базе Невского машиностроительного завода из Ленинграда, а также ряд других промышленных предприятий. Во время войны каждый пятый танк Т-34 был оснащен дизельным двигателем, выпущенным на барнаульском заводе «Трансмаш».

Первые эшелоны с оборудованием прибыли в Барнаул в июле–августе 1941 года. Составы с оборудованием приезжали неравномерно, его монтаж проводили, невзирая на погодные условия. Кроме того, не было подъездных путей к площадкам и не хватало квалифицированных рабочих. Люди работали в экстремальных условиях — когда была возможность, станки размещали в стенах уже существующих предприятий, однако в большинстве случаев оборудование ставили под открытым небом и уже вокруг него строили стены и крышу, пишет пресс-служба региона.