В барнаульском аэропорту задержали пьяного дебошира

Он провоцировал конфликт с работниками воздушного транспорта, выражался нецензурной бранью и не реагировал на просьбы окружающих прекратить противоправное поведение.

Инцидент произошёл утром 25 марта 2021 года в аэропорту Барнаула. 40-летний житель Свердловской области вел себя неадекватно у стойки регистрации. Тогда представители авиакомпании, выполнявшей рейс до Екатеринбурга, потребовалась помощь сотрудников транспортной полиции. Прибывшие на место транспортные полицейские задержали и доставили в комнату полиции пьяного мужчину. Медицинское освидетельствование подтвердило его опьянение.

Суд признал задержанного виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и назначил ему наказание в виде административного ареста на одни сутки. За правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ гражданину назначен административный штраф. Кроме того, представитель авиакомпании отказал гражданину в перелете.