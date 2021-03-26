Верба распустилась в Барнауле

Дерево, которое первое пробуждается от зимней спячки, уже распустилось в Барнауле. Это явление заметила редакция «Алтайской правды».
Раскрывшийся цветок вербы выглядит, как пушистый желтый цыпленок. Волоски цветка, придающие ему пушистый вид, необходимы для защиты от морозов, которые еще нередки ранней весной.
Отметим, верба считается магическим и лекарственным растением, раньше люди использовали её для защиты от злых духов и для лечения заболеваний.
Сегодня верба является символом пробуждающейся природы, начала весны и доброго христианского праздника — Вербного воскресенья. В 2021 году он отмечается 25 апреля.