Верба распустилась в Барнауле

Дерево, которое первое пробуждается от зимней спячки, уже распустилось в Барнауле. Это явление заметила редакция «Алтайской правды».

Фото: «Алтайская правда»

Раскрывшийся цветок вербы выглядит, как пушистый желтый цыпленок. Волоски цветка, придающие ему пушистый вид, необходимы для защиты от морозов, которые еще нередки ранней весной.

Отметим, верба считается магическим и лекарственным растением, раньше люди использовали её для защиты от злых духов и для лечения заболеваний.

Сегодня верба является символом пробуждающейся природы, начала весны и доброго христианского праздника — Вербного воскресенья. В 2021 году он отмечается 25 апреля.