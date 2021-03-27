Газ не брошу. Как в пятьдесят с лишним лет увлечься автоспортом и стать одним из лучших пилотов в России

В прошлом году барнаулец Олег Крохин стал вторым в общем зачете Кубка России по дрэг-рейсингу (гонках на 402 метра) в одном из самых быстрых и мощных классов FSB. Победить ему помешал только коронавирус, из-за которого он не смог участвовать в финальном этапе. Сейчас пилот готовится к новому сезону, в котором намерен взять реванш у соперников.

Олег Крохин. Фото из личного архива

Местный проект

– Олег Иванович, дрэг-рейсинг исключительно летняя дисциплина. Чем зимой заняты пилоты?

– Зима – основное время для подготовки машины. Анализируем прошлый сезон, выявляем слабые места и устраняем их. Барнаульские механики работают над машиной, наш проект полностью местный. У нас есть свои замечательные техники-самородки, не хуже столичных, способные создать конкурентную машину. В нашей команде только настройщик, который при помощи компьютера устанавливает нужные параметры, из Москвы.

– В чем ваше участие в подготовке машины?

– Очевидные недостатки или поломки, понятно, видны так. А все остальное уже делается и устраняется на основе ощущений пилота. Я проехал, потом собираем консилиум, рассказываю, что чувствую, что вижу. Например, машина со старта может ехать хорошо, потом в середине чуть ли не встать, на финише опять прибавить. Все это зависит от настроек, специалист подключает ноутбук и видит, какие были параметры, настраивает их, как необходимо. Ну и попутно уже механикам дает рекомендации, что и где подкрутить. Но все это происходит летом, когда есть возможность испытать машину. Зимой же простая механическая работа в гараже, сборка автомобиля.

– Вы как первый раз выступили в дрэг-рейсинге на Nissan GT-R, так на нем и ездите. Откуда такая любовь к этой модели?

– Эта машина перспективная, хорошо поддается тюнингу и доработкам, есть хороший рынок апгрейда для нее, и под гражданскую езду, и под спортивную. Ну и внешне машина интересная. Тот Nissan, на котором я начинал ездить и выступал до прошлого сезона, продан, думаю, он уже за пределами России. Сейчас делаем новый проект, в создании которого помогают партнеры и спонсоры.

– Сколько было лошадиных сил в прежней машине?

– Примерно 1540 (в базовой комплектации в Nissan GT-R 540 л. с. – Прим. авт.). Это не предел. Вроде и запчасти необходимые ставим, и делаем правильно, на стенде мощность замеряем – меньше, чем рассчитывали. Сейчас задача – сделать машину минимум 1700 л. с.

– Понятно, как готовят автомобиль. А как готовитесь вы?

– Каждое утро делаю зарядку, этого хватает, чтобы быть в форме. Начинать бегать кроссы или резко тягать железо в моем возрасте уже опасно (улыбается. – Прим. авт.)

Скорость – не шутка

– Второе место в прошлом сезоне – это успех?

– Да, но мог и выиграть, если бы приехал на последний этап в Грозный. Я на первом этапе был третьим, на втором – вторым, на третьем победил. На финальном оставалось только проехать в свою силу, но не попал туда. В прошлом году я еще участвовал в гонках на полмили, 800 метров. Среди кузовных автомобилей показал второе время в истории – 12,974 секунды. Скорость была 341 км/ч с копейками. Вот по скорости я уступил, а можно было бы оба главных приза забрать. В этой дисциплине еще надо учиться ездить.

В 2019 году Олег Крохин получил звание кандидата в мастера спорта.

– Олег Иванович, я вас первый раз встретил на соревнованиях в 2014 году, вы ездили еще на «гражданском» автомобиле. Вы вообще как оказались в дрэг-рейсинге?

– Купил Nissan GT-R. Машина спортивная, мощная, охота было ее проверить. В городе этого не сделаешь, тут как раз позвали на соревнования по дрэг-рейсингу, это еще было в 2014 году. Первое выступление мне до сих пор припоминают. Стартовали, у кого-то фальстарт, заезд остановили. Я тут же, на полосе, разворачиваюсь и на старт еду, чего делать категорически нельзя. Надо доехать до финиша, и оттуда уже по полосе безопасности вернуться. В общем, на первых соревнованиях меня дисквалифицировали за нарушение правил. Потом еще выступил в следующем году, и как заноза засела, затянуло. Нашел мастера в машине, отправил туда дорабатывать машину. Честно, не ожидал, что это будет настолько дорого. Но потом и к этому привык. Главное, задаться целью и профессионально подходить к делу, не бросать подготовку на полпути. Помню, раз приехал в Новокузнецк на «Кузнецкую жару» на этап чемпионата России, увидел автовозы из Москвы – какие на них машины. Стоит такой же GT-R, как у меня – в салоне дуги безопасности, все лишнее выброшено. Я еще подумал: «Испортили машину». Не представлял тогда, что и у меня в итоге будет подобное, с каркасами, без всего лишнего и парашютной системой позади.

Олег Крохин и его чемпионский болид. Фото из личного архива.

– Спортивное прошлое хоть какое-то у вас до этого было?

– Никакого, только ОФП. Со спортом не был связан, занимался бизнесом и до сих пор его веду, а автоспорт стал еще одной стороной жизни.

– Помимо дрэг-рейсинга, вы еще и в зимних кольцевых гонках на ипподроме участвуете. Говорят, что вы чуть ли не единственный пилот в России, кто эти дисциплины совмещает. Зачем?

– А что такого? Зимой дрэг-рейсеры не выступают, а тут можно форму поддержать. Да и есть в ипподромных гонках что-то от дрэг-рейсинга. Первоначально у меня не получалось нормально стартовать на ипподроме. Думал, тут так же – газ в пол, и понеслись. Ничего подобного. Так что учился и стартовать, и повороты проходить. И кульбиты были, и на ушах стоял. Тоже опыт.

– Как семья ваши гонки воспринимает?

– Нормально. Дочь, ей 15 лет, занимается спортивными бальными танцами. Недавно заявила, что хочет в дрэг-рейсинг (улыбается. – Прим. авт.). Вообще, в профессиональных гонках все сделано для максимальной безопасности, и за этим пристально следят и судьи, и техники. Если что не по регламенту, могут и снять с соревнований.

– Но при этом периодически машины с трассы вылетают.

– Всякое бывает, конечно. Сам видел, как машины и разворачивало, и о бетонные награждения било. У меня однажды было подобное, в Новокузнецке. Привод вышел из строя, машину развернуло вокруг своей оси. В таких ситуациях никак не вырулишь. Повезло, что это произошло до середины дистанции, то есть еще не разогнался, и не было бетонных ограждений. А то бы разбил машину, тогда, возможно, и семья бы сказала, что все, хватит. Но пока у меня самого желания бросить газ не было никогда.

– Даже в начале карьеры?

– Да. В дрэг-рейсинге многое решает подготовка машины, но и от пилота тоже немало зависит. Например, проморгал старт – все, если у соперника машина по характеристикам сопоставима, ты проиграл. Ну и тот же рефлекс убрать ногу с газа. Когда на бешеной скорости машина чуть вильнет или подпрыгнет, волей-неволей хочется ногу с педали убрать.

– Вы скорость любите?

– Мне ее хватает на соревнованиях. В городских условиях баловаться с ней опасно. Тот же проспект Ленина, где молодежь любит погонять – сплошные переходы, перекрестки. Случись что, среагировать не успеешь. Вот есть трэк в Новороманово – приезжай, гоняй.

Учитесь у нас

– Олег Иванович, в дрэг-рейсинге есть ваши ровесники?

– В официальных профессиональных соревнованиях я самый великовозрастный, в декабре 60 исполнилось. Я возраст не ощущаю, хотя, конечно, втихаря меня дедом называют. Стараюсь пресекать. Но сейчас уже больше стали Олегом Ивановичем или просто по отчеству.

– Когда у вас начинается сезон?

– В конце мая. Как раз дилемма стоит – в Москве будут гонки на 800 метров, а у нас в Новороманово этап Кубка РАФ, чемпионата и Кубка края, думаю, где участвовать. Кстати, наш местный дрэг-рейсинг уступает только Москве. У нас и пилотов много, и судейская команда большая, и организация на высочайшем уровне – не зря же столичные специалисты семинары проводят тут. Иногда в других городах хочется сказать, чтобы съездили к нам, посмотрели, как надо соревнования проводить.