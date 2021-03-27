Новый Театр кукол примет первых зрителей уже этой весной

В Барнауле вот-вот откроется Театр кукол «Сказка». Как только завершится оформление всей необходимой технической документации, новое здание примет своих первых зрителей.

Фото Михаила Полубедова

С того момента, как снесли прежнее здание «Сказки» на ул. Пушкина, 41, прошло четыре года. Возводить на этом месте новый Театр кукол начали в 2018 году, рассчитывая завершить работы уже к лету 2019 года. Однако сроки сдачи объекта не раз пришлось отложить – связано это было сначала со строительством ливневой канализации в исторической части города, а затем и с пандемией, которая неизбежно внесла коррективы в рабочий процесс.

– Работы велись в два этапа, – пояснил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилёв. – Стоимость первого контракта составила 325 млн руб. На эти средства до декабря 2019 года возведено здание, построена вся инженерная инфраструктура, осуществлена отделка помещений. В августе 2020 года был заключен второй контракт на сумму 94 млн руб., предполагающий художественную отделку здания, оснащение сцены, приобретение мебели. На сегодня Театр кукол «Сказка» – завершенный объект. Для того чтобы ввести его в эксплуатацию, требуется оформить оставшуюся часть документов – две третьих разрешительных бумаг уже подписаны.

Как говорят в Минстрое, новая «Сказка» – уникальный проект, которым уже заинтересовались в других регионах. Дело в том, что обычно в нашей стране осуществляется реконструкция уже имеющихся зданий театров кукол, поэтому строительство нового театра – событие из ряда вон.

3500 кв. м составляет площадь нового здания «Сказки».

По словам министра культуры Алтайского края Елены Безруковой, в новом здании предусмотрены три сценические площадки, оборудованные световыми и звуковыми системами европейских стандартов. Помимо основного зала на 203 места, здесь есть помещение на 40 человек, приспособленное для театра на подушках (для публики от полутора лет и старше), а также зал-трансформер на 60-70 мест, занимающий пространство фойе второго этажа, в котором во время праздничных представлений можно сооружать сцену. Есть на втором этаже и конференц-зал, где в будущем можно будет проводить мастер-классы или обсуждать с иногородними режиссерами новые постановки в режиме онлайн. Разумеется, предусмотрен в театре и буфет (здесь планируется время от времени проводить просветительские программы, читать стихи), а также просторные помещения для производственных цехов театра.

В зрительном зале установлены специальные разноуровневые кресла, на которых комфортно будет как детям, так и взрослым. Свет и звук здесь настраивается с помощью пульта, а не вручную, как прежде. Кроме того, на сцене впервые среди театров региона установлен специальный светодиодный экран, который был приобретен на дополнительные средства – в рамках федеральных субсидий по проекту «Культура малой Родины». Отдельного внимания заслуживает и занавес, дизайн которого разработал художник-монументалист Александр Кирпичев (он же автор кулис Театра драмы, Молодежного театра Алтая, филармонии, концертного зала «Сибирь»). Рисунок полотна довольно абстрактный, хотя в нем легко угадываются театральные символы.

– Когда мы уходили из старого здания, то нам важно было сохранить труппу и не прервать развитие театра, – говорит директор «Сказки» Надежда Васильева. – Сегодня, когда мы оглядываемся назад, то понимаем, что мы не только сохранили, но и приумножили наработанное. Мы провели Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье», организовали две театральные лаборатории, а наши актеры-кукольники прошли профессиональную переподготовку, выпустили целый ряд премьер, которые станут украшением репертуара.

В числе ближайших премьер Театра кукол – спектакль «Рассказ собаки» по произведению Марка Твена, который поставит питерский режиссер Алексей Смирнов, постановка «Добыть Тарковского» по рассказам Павла Селукова (постановщик – белорусский режиссер Александр Янушкевич) и «Человек из Подольска» по известной пьесе Дмитрия Данилова (режиссер – Светлана Дорожко). А открыть новое здание планируется театрализованной программой, посвященной истории «Сказки», этапам ее развития.

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