Барнаульцы теперь смогут записаться в «Шишковку» через «Госуслуги»

Вход в сервис осуществляется с главной страницы сайта «Шишковки».

Фото: Администрация Барнаула

Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова стала партнером портала государственных услуг Российской Федерации и теперь каждый, у кого есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», может удаленно регистрироваться в качестве читателя (оформить читательский билет), авторизовываться в личном кабинете читателя. Ранее удаленно можно было только получить предварительную регистрацию и для завершения оформления читательского билета требовалось посещение библиотеки.

Чтобы зарегистрироваться в «Шишковку» через портал государственных услуг, нужно зайти на сайт библиотеки и нажать специальную кнопку (расположена справа вверху) «Вход/регистрация через ЕСИА». Система предложит предоставить определенные данные и, соглашаясь с этим, человек «подает» и «подписывает» все необходимые для оформления читательского документы. Далее пользователь попадает в личный кабинет и может уже искать и заказывать книги в электронном каталоге. В течение суток на электронную почту придет письмо с уведомлением о регистрации, номером читательского билета, предложением получить виртуальный читательский билет — для этого необходимо приложение Wallet в смартфоне (ссылка на билет уже будет в письме) и перечнем услуг, доступных для читателя.

В личном кабинете виртуального читательского билета находится различная полезная информация, в том числе, данные о книгах на руках и прямые ссылки на различные сервисы. При посещении библиотеки дополнительно ничего оформлять не нужно: виртуальный билет будет считан сканерами и пользователю открыт весь спектр услуг, пояснили в «Шишковке».

При желании по-прежнему можно оформить обычный читательский билет.