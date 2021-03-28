Барнаулец украл куртку из спортмагазина

Он спрятал её под своей одеждой.

Фото: pixabay.com

С заявлением о краже одежды в полицию обратились работники магазина. Они просмотрели запись с камер видеонаблюдения и увидели, как в примерочную зашел мужчина с двумя куртками. Через некоторое время он вышел с одной курткой, которую оставил на прилавке, а вторую вещь спрятал под одеждой и вышел из магазина. Сумма причиненного ущерба составила более 9 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Он дал признательные показания. Похищенное имущество не изъято, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».