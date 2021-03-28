Жители Барнаула смогут стать донорами

В Алтайском крае начался второй этап реализации проекта по развитию донорства крови «Стань Донором. Спаси Жизнь!», получившего поддержку Фонда президентских грантов.

Фото: pixabay.com

Организаторами являются Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет» и Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, пишет Минздрав региона.

Акция в Барнауле будет проходить ежедневно с 8:30 до 12:00 с 19 по 23 апреля.

Каждый участник акции за сдачу крови имеет право на:

1. Компенсацию на питание — 5% от прожиточного минимума;

2. Справку на день отдыха;

3. Сувенир с символикой акции;

4. Подарок от партнёра;

5. Отличную атмосферу и теплый прием.

Подробнее с условиями участия в акции, абсолютными и временными противопоказаниями вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.