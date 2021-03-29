Барнаульцам вручили награды за вклад в развитие города

26 марта заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев в торжественной обстановке вручил награды представителям разных профессий: врачам и учителям, производственникам, коммунальщикам и другим специалистам.

Фото Михаила Полубедова

Перед началом церемонии вручения наград присутствующим в зале продемонстрировали фильм о жизни города и вкладе барнаульцев в его развитие в минувшем году. Лепта каждого была, действительно, значимой, учитывая сложную обстановку, в которой приходилось жить и работать всем без исключения горожанам.

Выступая с приветственным словом, Юрий Еремеев подчеркнул, что город гармонично развивался только потому, что все сегменты были одинаково сильны, и не было не одной отрасли, которая бы «провалилась» под натиском пандемии.

– Полицейские работали в круглосуточном режиме, врачи трудились буквально на износ, ежедневно спасая десятки жизней, педагоги в кратчайшие сроки разработали и освоили дистанционные формы работы с учениками, строители продолжали возводить жилые дома и социальные объекты в условиях экономической нестабильности, а предприятия – торговые и промышленные – несмотря на то, что несколько месяцев были закрыты, к концу года сумели нарастить валовый продукт и собственную прибыль, – отметил Юрий Николаевич. – Благодаря вашему труду в непростом, 2020, году Барнаул смог не только сохранить свои позиции по многим направлениям, но и продемонстрировать рост ряда ключевых индикативных показателей социально-экономического развития. Я искренне рад, что сегодня, когда ковидные ограничения частично сняты, у меня есть возможность в торжественной обстановке вручить награды.

52 барнаульца были награждены в администрации Барнаула.

В этот день награды получили главврачи кардиологического диспансера Андрей Косоухов и детской горбольницы № 1 Александр Данилов, заведующая детским садом № 222 Ирина Дронова, генеральный директор завода «Мартика» Виталий Смокотин и другие горожане. Почетного знака «С благодарностью, Барнаул» за добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие города был удостоен Сергей Зарков, директор ООО «Любава». Это предприятие на протяжении многих лет занимается производством плавленых сыров, известных далеко за пределами Алтайского края. Под руководством Сергея Владимировича, продукция завода завоевала рынок Сибирского округа, а в ближайшее время готовится покорить центральную часть России.

– Конкуренция на нашем рынке жесточайшая, поэтому приходится постоянно совершенствовать свое производство: то новые линии запускать, то расширять вкусовую палитру. Благо, я инженер-механик по образованию и всю свою жизнь занимаюсь пищевым производством. На жену, которая является совладелицей бизнеса, я возложил общеорганизационные вопросы и с ними она прекрасно справляется, – отметил Сергей Владимирович. – Наше предприятие на протяжении многих лет вносит посильный вклад в развитие города и края в виде налогов, трудоустройства горожан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья и спонсорского участия в благоустройстве родного Барнаула.