Барнаульскую пенсионерку обманули мошенники, представившись правоохранителями

Бабушка перевела им 120 тысяч рублей.

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Накануне в полицию обратилась женщина 1951 года рождения, которая сообщила, что ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Незнакомец пытался убедить жительницу Барнаула для защиты денег снять сбережения и перевести их через банкомат. Горожанка не заподозрила обмана и направилась в ближайшее отделение банка, где, по указанию звонившего, перевела 120 тысяч рублей на продиктованный счет. Однако на этом злоумышленники не остановились и начали убеждать мужа заявительницы снять все деньги и также перевести на указанный номер. В этот момент пенсионерка поняла, что, скорее всего, стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции напоминают: если вы не хотите лишиться сбережений, не доверяйте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону с целью решения финансовых вопросов! Цель аферистов — установить контакт и ввести в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекратите общение, а при возникновении подозрений лучше самостоятельно перезвоните на номер учреждения, сотрудниками которого представляются неизвестные абоненты.