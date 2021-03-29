По бразильской системе. Легендарный игрок забил три мяча в краевом кубке по мини-футболу.

Матч 1/8 финала Кубка Алтайской краевой ассоциации мини-футбола был бы рядовым, если бы в нем не принял участие трехкратный призер чемпионатов Европы, натурализованный бразилец Сирило, отметившийся хет-триком.

Сирило в Барнауле. Фото Ярослава Махначева

Вызываем Сирило

Сборная России по мини-футболу гораздо титулованнее своих «старших братьев» из футбола большого. Например, мини-футбольная команда за всю свою историю девять раз завоевывала медали чемпионатов Европы, и трижды в ее составе обладателем наград становился Сирило – бразилец, приехавший однажды в Россию и ставший тут своим. И вот представитель родины футбола сыграл и в Барнауле за команду «Змеиногорск Сити».

Коллектив из Змеиногорска, надо сказать, любопытный и своеобразный. За команду когда-то играли или выступают сейчас известные игроки, например, бывшие динамовцы Сергей Бакаев, Григорий Дорошенко, Сергей Нарылков, экс-игрок сборной России по мини-футболу Николай Плахов, нынешний тренер новосибирского «Сибиряка» Юрий Бутрин. Но в 1/8 финала Кубка АКАМФ руководители решили удивить всех, позвав Сирило.

Попытка сыграть по бразильской системе у руководителей змеиногорской команды была еще в прошлом сезоне – тогда они звали другого бразильца Жуана Нунеса, причем его появление было еще более реальным, чем Сирило, но против оказалась пандемия, остановившая все перелеты и турниры. С Сирило же все сложилось по плану, хотя до последнего были сомневающиеся. В качестве доказательства накануне игры в профильной группе в соцсетях появилось фото авиабилетов для бразильца – утром 27 марта в Барнаул, утром 28го – обратно. Да, визит Сирило получился скоротечным, но бразилец признался – если позовут еще и позволит график, приедет обязательно.

Приезжай еще

Как же в этот день было жалко, что в Барнауле нет специализированного мини-футбольного зала. Играл «Змеиногорск-Сити» и «Полимер» из краевой столицы в зале спорткомплекса «Коммунальщик». Интерес был столь велик, что с учетом пандемии и ограниченного пространства, пришлось ограничивать допуск болельщиков и пускать только по пригласительным билетам. Тем, кто в зал попал, было на что посмотреть.

В ожидании выхода на поле Сирило разминался за воротами, наблюдая за игрой других команд. Увидев направленный на него объектив, спросил «Улыбнуться?». Правда, тут же уточнил, что он не очень красивый из-за брекетов. Говорил Сирило практически на чистом русском – что вы хотите, он 18 лет в нашей стране живет и называет ее первым домом для себя, а Бразилию уже вторым.

Начинал игру Сирило неспешно и даже вальяжно. Но вот первый момент, удар – гол. Чуть позже снова получил мяч, развернулся, как говорится, на носовом платке, и снова точно в угол. В итоге Сирило забил трижды, а еще отдал голевой пас, хотя вроде бы ничего особо и не делал. А его команда победила со счетом 5:3 – вот и думайте, прошел бы Змеиногорск в следующую стадию, если бы не бразилец.

После игры гость был нарасхват – то один подойдет сфотографироваться, то другой, причем не только болельщики, но и судьи с соперниками. Сирило только успевал улыбаться в объектив.

– Мне все это нравится. Я не так давно стал ездить по городам, играть в футбол. В Барнаул меня за две недели до игры позвал Николай Плахов, я сразу согласился. Понимаю интерес людей, которые видели меня только по телевизору, вижу их глаза, – говорит бразилец.

Партнеры бразильца говорят, что играть с ним было одно удовольствие.

– Встроить Сирило в команду было несложно, – рассказывает Юрий Бутрин. – Профессионалу такого уровня не важно, в какой команде играть, подстроится под любых партнеров. Ну а для нас тем более интересно и ответственно играть вместе с ним. Надеюсь, эта встреча не последняя. После игры новые партнеры устроили для легионера «культурную программу» – правда, небольшую, уже утром Сирило ждал самолет. Но, возможно, бразильская звезда у нас еще появится, например, в финале Кубка АКАМФ, если змеиногорский коллектив туда доберется. Пока же 4 апреля в четвертьфинале турнира «Змеиногорск Сити» сыграет с барнаульским «Агрономом». Полуфинальные поединки пройдут 18 апреля, финал – 25 апреля.