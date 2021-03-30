День рождения празднует один из самых титулованных гребцов Алтайского края

Байдарочник Борис Бырдин вначале 1960-х был одним из самых титулованных спортсменов Алтайского края. Дважды серебряный призер чемпионата Европы, чемпион СССР, победитель международных регат. Это позже у нас появились другие имена, а в те времена Борис Алексеевич был, пожалуй, самой популярной спортивной персоной. Сегодня, 30 марта, почетному мастеру спорта исполнилось 84 года.

Фото из архива Бориса Бырдина.

Эх, вот в наши бы дни

В прихожей квартиры Бориса Бырдина сразу в глаза бросается фотография: 1966 год, открытие Дворца спорта. Тогда именно Борису Алексеевичу вручили символический ключ от новой арены.

– Это первый хоккейный турнир на льду Дворца спорта, новокузнечане победили, – комментирует Бырдин. Он по-прежнему подтянут, крепок и бодр – будто только что с тренировки. Ветеран спорта поясняет.

– Мой спорт сейчас – это велотренажер. Два-три раза к нему подхожу, по 8-10 минут.

– В день или неделю? – уточняю на всякий случай, все-таки без трех дней 84 года – не шутка.

– В день, конечно, – смеется Борис Алексеевич. – Еще приседания делаю. Я тебе честно скажу, я какое-то время обо всех этих зарядках и тренировках слышать не мог. Так надоело за время спортивной карьеры. Не успел встать – зарядка, потом утренняя тренировка, потом дневная, потом вечерняя.

Возобновил все это Бырдин в 1994 году, когда Константин Костенко предложил ему побороться за поездку на чемпионат мира среди ветеранов. Отбор был пройдет успешно, Бырдин привез из Австралии, где проходил чемпионат, серебряную медаль в двойке на пять километров.

– Отбор был в Москве, оттуда полетели в Австралию. 12 часов самолетом до Токио, потом еще столько же до места. Хотя на глобусе смотрю – вроде она не так далеко. Летим, смотрю в окно: внизу океан и ни сантиметра земли, – вспоминает Бырдин.

После турнира он в лодку больше не садился. Сначала не до того было, много работы в спортобществах, руководству которыми он отдал 33 с половиной года. А потом внезапно проблемы со здоровьем начались.

– Голова стала кружиться. Раньше как? В байдарке усидеть-то трудно. А я мог спокойно встать и малую нужду справить. Сейчас по ровной поверхности без палки пройти не могу, какая лодка? – рассказывает Борис Алексеевич.

Но на соревнованиях он всегда среди болельщиков. И на предстоящем в Барнауле втором этапе Кубка мира будет также.

– Конечно, жду его. Конечно, гордость, что у нас – и Кубок мира. С другой, обидно, что не в наше время такой турнир дома. Нам бы его когда мы выступали, уж мы бы показали, – заверяет Бырдин.

Чистое золото

Он вообще-то не местный. Родился в Иркутске, послевоенное детство провел в соседней деревне Ерши. Отец без вести пропал на фронте, мама воспитывала сына одна. Видов спорта Борис Алексеевич перебрал уйму, наибольших успехов достиг в лыжах, выиграл все местные соревнования по своему возрасту.

– Греблей я тоже занимался, в девятом классе медаль с чемпионата РСФСР привозил. Но в основном бегал на лыжах, благодаря результатам, которые в соревнованиях показывал, меня были готовы без конкурса взять в мединститут. Пришел, матери сказал радостную весть, а она меня отлупила: «Я тебя итак 10 лет учила, теперь и в институте буду?!». Я собрал вещи и уехал к знакомому в Ангарск, поступил в техникум искусственного жидкого топлива. Там продолжил на лыжах бегать, еще тренировать стал, мне на базе уголок выделили. А когда в армию призвали, в ЦСКА, там грести профессионально начал.

И догреб до золотой медали чемпионата СССР 1961 года – вот она, на столе передо мной. Чистое золото, не напыление. Однажды знакомый Бырдину ювелир усомнился. Попробовал рашпилем угол сточить – точно, золото.

– Видишь, гравировка. Если бы простой металл был, давно бы побелела, – говорит Бырдин.

Были в его жизни и две серебряные медали чемпионата Европы того же года в Польше. А вот на Олимпиаду он, увы, так и не попал.

– Тех дисциплин, в которых я специализировался, на Олимпиаде в те годы не было. Да и я к 1964 году уже не в той форме был. Но в 1963-м мы с Костенко участвовали в отборе в Украине. Нас выставили в двойке на пятисотметровке. Но была еще двойка украинская, Винник и Конников. Винник-Конник, как их называли, выигрывали всех в одну калитку. Мы им проиграли немного. А в итоге ни их, ни нас на Олимпиаду не взяли, – рассказывает Борис Алексеевич.

Как появился канал

В Барнаул из Иркутска Бырдин приехал уже после завершения карьеры. Позвали сюда тренировать, готовить гребцов. Правда, сначала пришлось поработать с лыжниками – и в спортобществах, и в политехническом институте.

– Встану перед ними, говорю: «Обгонит кто, можете больше на занятия не ходить, зачет поставлю». Никто не обогнал, – вспоминает он.

Спортивным обществам Борис Алексеевич отдал больше 30 лет. Участвовал в организации краевых олимпиад, много раз командовал парадами – это оттуда такой командирский голос.

А еще был свидетелем строительства барнаульского гребного канала.

– На Оби тренироваться было неудобно: течение, пароходы. Спортсмены ездили на «лапу» за нынешний старый мост, а тогда единственный. Потом решили строить вторую железнодорожную ветку, делать насыпь для нее, вспоминает Бырдин. – Костенко, к тому времени уже двукратный чемпион мира, работал в милиции и имел вес. Пришел в крайком партии и убедил руководство, что чем зря где-то копать землю и возить сюда, лучше делать это тут. И насыпь будет, и канал. В итоге появился канал – прямой и, что важно, глубокий, 13-16 метров. Другие каналы – как чаша, крайние дорожки по мелководью. А мель обратно сильно тянет, на глубине такого нет.

Интересуюсь, есть ли у Бориса Алексеевича фото, где он в лодке – для материала нужно. Оказалось, что нет, как и некоторых медалей.

– Какие-то награды дарил музеям, какие-то не знаю, куда исчезли. Да как не растерять, я столько раз переезжаю!? Я шесть раз женат был. Последняя жена умерла, 30 лет с ней прожили. А до этого семейная жизнь как олимпийский цикл – четыре года прожили и разошлись.

Борис Бырдин – чемпион СССР, призер чемпионата Европы, почетный мастер спорта. Фото Ярослава Махначёва.

Борис Алексеевич входит в Краевую федерацию гребли, возглавляет совет ветеранов. Хоть и называет сам себя иронично свадебным генералом, все же замечает – если нужно направить на путь истинный молодого спортсмена, а тренер не справляется, зовут его, он знает подход и волшебные слова.

А еще Борис Бырдин – обладатель уникального спортивного звания «Почетный мастер спорта».

– Это разрядный норматив, чтобы его получить, надо было пять лет подряд выполнять норматив мастера спорта. Вот я с 1958 по 1962 год это сделал, в 1963 присвоили звание, выдали удостоверение за номером 725. А через год это звание изменили на «Мастер спорта международного класса», – говорит Борис Алексеевич.