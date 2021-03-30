Еще можно успеть привиться от клещевого энцефалита

Традиционно во второй половине марта в Алтайском крае регистрируют первых активных клещей. В Республике Алтай, куда барнаульцы выезжают на отдых, укушенные уже есть. По прогнозам регионального Роспотребнадзора в этом году ожидается высокая численность членистоногих.

Коллаж Александра Ермоловича

Пик активности клещей традиционно приходится на апрель-май, когда барнаульцы массово отправляются поближе к природе. Влажные, не слишком тенистые уголки, обочина тропинок в парках – излюбленные места кровососущих, которые подкарауливают свою жертву и цепляются за одежду. До момента, когда клещ доберется до кожных покровов, может пройти несколько часов.

В Роспотребнадзоре прогнозируют, что первые клещи, по традиционному сценарию, появятся в предгорных районах и южной лесостепи. В числе первых рискуют повстречаться с этим насекомым жители пригорода Бийска и Рубцовска, а также Чарышского, Алтайского, Солонешенского, Краснощековского, Советского и Смоленского районов. Не замедлят появиться членистоногие и в краевой столице.

– Алтайский край относится к регионам, которые являются природным очагом клещевого энцефалита, именно поэтому необходимо своевременно прививаться. Ежегодно в весенне-летний период за медицинской помощью в учреждения здравоохранения края по поводу присасывания клеща обращается свыше 10 тысяч пострадавших. За прошедший эпидсезон 2020 года зарегистрировано 20 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе пострадали пять детей, – отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Страховка или прививка?

Некоторые барнаульцы чувствуют себя защищенными, заключив договор добровольного медицинского страхования от клещевого энцефалита. Бытует ошибочное мнение, что проще при присасывании клеща ввести иммуноглобулин. Этот препарат эффективен в первые три дня с момента присасывания клеща и при установленном факте заражения насекомого вирусом клещевого энцефалита. Иммунологическая нагрузка иммуноглобулина на организм небезопасна. В связи с этим, число введений иммуноглобулина в течение жизни ограничено. Поэтому именно иммунизация является наиболее безопасным способом защиты от заболевания.

– Необходимо вовремя и качественно прививаться. Прививочная компания помогла искоренить дифтерию, дизентерию, столбняк и многие другие грозные заболевания, – убежден врач-инфекционист высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, главный инфекционист Барнаульского межрайонного медицинского округа Сергей Танашкин. – Ошибочно думать, что введение иммуноглобулина при укусе клеща решит проблему. Но, увы, не всегда это так. При клещевом энцефалите каждый год мы регистрируем и случаи получения серьезной инвалидности, и даже летальные исходы. Абсолютная гарантия от заболевания – это прививка. За свою практику я ни разу не встречался с тем, чтобы привитый правильно и своевременно против клещевого энцефалита человек, перенес бы тяжелую форму этого заболевания с поражением центральной нервной системы.

Важно в течение двух недель после введения прививки избегать мест, где могут быть клещи.

Снятых клещей при невозможности доставки на исследование специалисты рекомендуют сжечь. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.

Противоклещевой иммуноглобулин вводится детям бесплатно. В Барнауле это можно сделать в травмпункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные – по страховым полисам, незастрахованные – за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Два укола экстерном

В этом году пока обращений по случаю присасывания клещей от жителей края не поступало, но именно сейчас необходимо позаботиться о профилактике.

– В настоящее время продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, проводится вторая прививка вакцинального комплекса и ревакцинация. Тем, кто сделал первую прививку осенью, необходимо завершить вакцинацию против клещевого энцефалита в марте-первой декаде апреля, не менее чем за две недели до начала сезона активности клещей, – подчеркнула главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Ирина Переладова.

Барнаульцам, которые еще не привиты против клещевого энцефалита, имеет смысл провести курс экстренной вакцинации – две прививки с интервалом в один месяц, в дальнейшем понадобится однократная ревакцинация через год. В последующем ревакцинации проводятся один раз в три года.