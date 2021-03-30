Качество питания в школьных столовых обсудили в администрации Барнаула

В рамках совещания обсуждались качество и организации горячего питания школьников в образовательных учреждениях, обслуживаемых АО «КШП-Глобус».

Генеральный директор АО «КШП-Глобус» Евгений Скурлатов проинформировал о том, что комбинат прекратил сотрудничество с двумя поставщиками продуктов питания, ужесточил контроль за работой сотрудников в пищеблоках.

Начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва отметила, что предприятие выполняет все требования санитарного законодательства. Нарушений в ходе проверок, которые проводились в течение 2020-2021 учебного года не выявлено. Сегодня АО «КШП –Глобус» внедряет систему ХАСПП (анализ рисков и критические контрольные точки), которая позволит повысить качество предоставляемых услуг по горячему питанию школьников. Сотрудники предприятия оперативно реагируют на все жалобы и лично встречаются с родителями школьников, которые высказывают претензии по качеству питания, проводят разъяснительную работу с родительскими комитетами в школах.

Отмечено, что с начала учебного года от родителей поступило 434 благодарности поварам предприятия, жалоб и обращений по вопросам качества питания в комитет по образованию г. Барнаул направлено 168. Основные претензии связаны с тем, что иногда блюда, стоящие уже на столах в школьной столовой, являются недостаточно теплыми, по оценкам детей. Начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва отметила, что сотрудники АО «КШП-Глобус» соблюдают температурный режим, установленный санитарными нормами.

Председатель комитета по образованию города Андрей Муль акцентировал внимание, что в каждой школе создана комиссия, которая проверяет качество приготавливаемых блюд, ведется бракеражный журнал. Родители всегда могут ознакомиться с ним и сами посмотреть, как организовано питание в школах. В ряде школ теперь видеофайлы о том, чем питаются школьники, выставляют на сайты образовательных учреждений для ознакомления родителей.