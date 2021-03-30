Новый телефильм всколыхнул интерес к творчеству Вячеслава Шишкова

Наконец-то ожидаемый и широко анонсируемый сериал «Угрюм-река» (режиссер Юрий Мороз) вышел на Первом канале. И сразу вызвал бурю противоречивых мнений, от сдержанных: «Интересно, но…» и «Чего-то не хватило», до прямо полярных: «Фильм – чудо!» и «Это невозможно смотреть!». Барнаульцы здесь не исключение. Складывается мнение, что совсем равнодушных не так уж много, разве что те, кто предпочитает не смотреть телевизор вообще.

Съемки и старого, и нового фильмов “Угрюм-река” проходили на уральской реке Чусовой. Кадр из сериала “Угрюм-река”

Семейная история

В анонсах сериала, состоящего из 16 серий, треть из которых мы уже посмотрели, сказано, что фильм снят по книге Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». То есть должен ложиться в канву сюжета. Пора золотой лихорадки в период перехода из XIX века в XX показана на примере семьи Громовых. Дед Данила обогатился разбоем, и перед лицом смерти, боясь, что содеянное им зло будет преследовать его род, просит сына пустить награбленные им средства на благие дела во искупление грехов. Петр Данилович же использовал их на свое обогащение, а Прохор Петрович стал золотопромышленником и добился желаемой власти в сибирском крае. Но злой рок, как и боялся дед, преследует Громовых, посылая одно несчастье за другим. Ну и, конечно, во все это вплетаются драматические любовные линии, авантюрные коллизии…

В целом создатели фильма сюжета книги, вроде, придерживаются. Но уже после просмотра первых кадров ощущаю какое-то «несовпадение», пока до конца не понимая, от чего. Честно говоря, детали книги за много лет уже подзабылись. Снимаю с полки два «хорошо почитанных» тома «Угрюм-реки», год издания 1962-й. Именно тогда, пахнущие еще типографской краской, они и появились у нас в доме. Мои родители приобрели их кому-то из друзей на день рождения, однако сами так увлеклись чтением, что пришлось искать другой подарок, а книги так и остались в нашей домашней библиотеке. И пошли по рукам родственников и знакомых – в былые годы «Угрюм-река» пользовалась большой популярностью. Сама же я познакомилась с этой историей сначала по одноименному фильму, снятому в 1968 году на Свердловской студии, а потом уже прочитала и книгу. И вот заглядываю в самое начало. Нет, не ошиблась – гимназист Прохор, пырнувший кого-то в драке перочинным ножом, с роковой красавицей Анфисой пока в книге не встречается. А в фильме сразу же решили вывести зрителя на любовную тему. Только вот, получается, герой-то в сериале совсем не тот неискушенный мальчишка, а уже прожженный сердцеед. Словом, другой герой. По ходу возникает и множество других «несовпадений». Так может и правы те, кто утверждает, что фильм по мотивам, а не по книге?

Над книгой Вячеслав Шишков работал 20 лет – с 1913 по 1932 год, он говорил: «Угрюм-река» – та вещь, ради которой я родился». Большой вклад писатель сделал в алтайскую региональную литературу. Его имя носит Алтайская краевая библиотека.

Сколько мнений

Обсуждая фильм с барнаульцами, поняла, что большинство из них сравнивает нынешний сериал с той первой черно-белой экранизацией. Многие успели его пересмотреть.

Владимир Тодорожко переключил кнопку своего телевизора уже после первых серий, объясняет:

– Начал смотреть, но вскоре понял, что эта версия мне не интересна. Актеры в старом фильме были яркие, играли убедительно, достоверно, запомнились надолго. Здесь же видно, что на экране наши современники, мало понимающие, как играть людей той поры. Если Анфиса в роли Людмилы Чурсиной была действительно роковой женщиной, от взгляда которой мурашки шли, то Юлия Пересильд играет действительно некую «этуаль». И одежда слишком яркая, неестественная. У меня такое же ощущение было после просмотра новых версий «Войны и мира». А когда не веришь тому, что на экране происходит, уже неинтересно смотреть.

У Натальи Татиевской, библиотекаря школы № 106, практически такое же мнение. Но она рада, что интерес к Шишкову подогрет. Уверена, что после каникул у нее начнут спрашивать «Угрюм-реку», если не дети, то педагоги или родители. Искать долго не придется – книга есть в экспозиции алтайских литераторов «Родная литература».

Супруги Никоновы смотрят сериал вместе. Оксану все устраивает – и игра актеров, и видение режиссеров. Необычен в роли отца Александр Балуев. Притягательна и мила Нина (Софья Эрнст), хорош ее отец (Роман Мадянов), симпатичен инженер Протасов (Юрий Чурсин), много хороших актеров. А вот Алексей более придирчив: книга гораздо глубже, а сериал превратился в обычную мелодраму, фильм необоснованно затянут, в погоней за эффектами допущено много ошибок – ну не мог ездить Прохор по тайге на леворульном автомобиле – таких в России еще не было, и т.п.

– И мне как сибиряку непонятно, – рассуждает Алексей, – почему надо было Сибирь снимать на Урале? Это ведь не одно и то же. Неужели сложно было проехать чуть дальше? На ту же Нижнюю Тунгуску.

Да, искать на карте Угрюм-реку не стоит, это имя автор взял из старинной песни, а прообразом действительно является порожистая и своенравная Нижняя Тунгуска, в экспедицию по которой ходил сам Шишков.

Сын Никоновых, студент Артём, пару раз присоединялся к родителям, «купившись» на тему золотой лихорадки и желая сравнить с голливудскими вестернами, однако решил, что столько времени тратить не стоит и лучше прочесть все в книге. А личность Шишкова его заинтересовала еще года два назад, когда в музее Чуйского тракта узнал об участии писателя в проекте.

Любовь Филимонцева смотрит сериал с интересом:

– Очень красивая природа, впечатляют панорамные съемки с квадрокоптера, да и крупные планы реки и гор. Шикарные костюмы героев. Хороший актерский состав, играют замечательно. Только Прохор (актер Александр Горбатов) как-то уж слишком груб, до гротеска, в старом фильме был более правдоподобный.

Вера Будянская со своими бывшими одноклассницами по школе № 27 (хоть и не все живут в Барнауле) обсуждают каждую серию. В сериале их привлекает современный подход, игра актеров, необычные ракурсы. Красивые съемки. Такой мощный Прохор Громов. А еще они параллельно читают книгу, наслаждаясь образным, сочным языком Шишкова, описанием живой природы. Вера Викторовна даже выписывает кое-что в блокнот. Вот о приходе весны: «Мороз переломился. Мохнатая шубища тайги то зеленела, то седела…». А это о лете: «Охладевая от дневного зноя, тайга отдавала тихому воздуху свой смолистый, терпкий пот». О приближении осени: «Печаль охватила зеленый мир. Тучи ползут и ползут, льют холодным дождем, грозят снегом. Потом упрутся в край небес, остановятся над тайгой и с тоски, что не увидать им полдневных стран, плачут без конца, пока не изойдут слезами».