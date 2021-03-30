Президент России подписал указ о весеннем призыве

Призыв на военную службу начнётся 1 апреля и продлится до 15 июля 2021 года.

Фото: penza.sledcom.ru

В этот период планируется призвать 134 650 граждан России, которые не находятся в запасе и отвечают требованиям закона «О воинской обязанности и военной службе».

Отметим, что согласно этому документу, срочная служба длится 12 месяцев вне зависимости от рода войск. Этот срок начинается с момента прибытия призывника на сборный пункт и получения звания.

Также закон предусматривает отсрочки, в том числе по состоянию здоровья, из-за учебы, а также по некоторым семейным обстоятельствам.

Вместе с этим президент своим указом постановил уволить тех военнослужащих, чей срок службы по призыву истек, пишет РИА Новости.