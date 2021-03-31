Хоккей – все. «Динамо-Алтай» завершило выступление в Кубке Федерации.

Хоккеисты барнаульского «Динамо-Алтай» в завершившемся только что в Красноярске шестом матче полуфинальной серии Кубка Федерации уступили «Красноярским Рысям» – 2:4

Барнаульские хоккеисты выбыли из борьбы за Кубок Федерации. Фото Ярослава Махначева.

Красноярцы забили три шайбы в первые десять минут игры, во втором периоде отличились еще. В заключительной двадцатиминутке барнаульцы отчаянно пытались отыграться, забили две шайбы, но догнать хозяев не смогли.

«Динамо-Алтай», потерпев четвертое поражение в полуфинальной серии, выбыло из турнира. Напомним, перед клубом стояла задача завоевать Кубок Федерации, в этом случае хоккеистам обещали увеличить финансирование для повышения в классе в следующем сезоне.