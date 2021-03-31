Первую в мире вакцину от COVID-19 для животных зарегистрировала Россия

Об этом заявил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков. Она имеет название «Карнивак-Ков».

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По его словам, это первая и на сегодняшний день единственная в мире вакцина от COVID-19 для животных. Её разработало подведомственное службе федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

«В клинических испытаниях „Карнивак-Ков“, стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентов случаев были выработаны антитела к коронавирусу», — рассказал замглавы ведомства.

Сейчас ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата, пишет РИА Новости. Известно, что на сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев.