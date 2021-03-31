Роспотребнадзор: уровень заболевания ОРВИ в Алтайском крае ниже эпидпорога на 9,3%

С 22 по 30 марта 2021 года в регионе зарегистрировано 14,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 27% ниже предыдущей недели и на 9,3% ниже эпидемического порога.

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Среди заболевших — дети до 14 лет составляют 61,6%.

В числе заболевших ОРВИ в этот период при лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, COVID-19), циркуляция вирусов гриппа не установлена.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует соблюдать меры профилактики, которые помогут снизить риск заболевания респираторными инфекциями:

1. Мыть руки после посещения многолюдных мест, общественного транспорта и перед едой:

Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

2. Использовать маски для защиты органов дыхания

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:

— маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

— старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

— влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

— не используйте вторично одноразовую маску;

— использованную одноразовую маску следует утилизировать.

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

3. Соблюдать расстояние и этикет:

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно — капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

4. Вести здоровый образ жизни:

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

5. Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.

Обращаем Ваше внимание: при первых признаках заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением и не посещайте больными рабочее место или организованный детский коллектив.