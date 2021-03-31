Русский камерный оркестр выступит с программой для детей в Барнауле

Русский камерный оркестр представляет литературно-музыкальную программу «Героическая поэма» по стихотворению Сергея Михалкова «Быль для детей».

Произведения Сергея Михалкова занимают особое место в литературе. Обращаясь к юным читателям, автор искренне и доверительно, как взрослый друг, рассуждает о самых важных вещах: о дружбе и верности, о чести и достоинстве, об уважении к старшим, о первой любви… И неудивительно, что именно Михалкову удалось найти самые верные слова, чтобы рассказать детям о Великой Отечественной войне.

В программе «Героическая поэма», созданной Русским камерным оркестром специально для маленьких барнаульцев, емкое и точное художественное слово усиливается музыкальным контекстом, приобретая особую выразительность и весомость.

В программе звучат оркестровые произведения и песни русских композиторов, посвященные героическим страницам отечественной истории.

Показы пройдут 3 и 17 апреля в 11.00 по адресу: пр. Комсомольский, 108а.