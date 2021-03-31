Вячеслав Франк поручил усилить контроль за уборкой снега в Барнауле

Поручения получили главы администраций районов и городской комитет ЖКХ. Им нужно усилить контроль за уборкой от снега придомовых территорий и межквартальных проездов в Барнауле.

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Известно, что эти территории проверяют ежедневно. В результате рейдов, в случаях ненадлежащей очистки дворов от снега и наледи, принимаются меры административного воздействия. В УК и ТСЖ сформированы еженедельные графики работ по уборке дворов и кровель от снега и льда.

В настоящее время очищено 735 кровель многоквартирных жилых домов, что составляет 59,1% от общего количества, и 1387 дворовых территорий, что составляет 50,6% от общего количества. На период 2020-2021 для уборки снега УК и ТСЖ заключены договоры с подрядными организациями на привлечение 78 единиц техники.

С января 2021 года в комитет ЖКХ города поступило 74 обращения по несвоевременной очистке от снега в отношении 194 многоквартирных домов. По результатам проверок работы выполнены на 89 домах, работы на 25 домах остаются на контроле в комитете, в отношении 80 домов материалы направлены в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края, пишет пресс-служба мэрии.