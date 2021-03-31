Житель Барнаула украл у собутыльника кольцо с бриллиантом

Он хотел сдать ювелирное изделие в ломбард, но не успел.

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В полицию обратился барнаулец 1995 года рождения, где пояснил, что неизвестные похитили его обручальное кольцо с черным бриллиантом стоимостью 30 тысяч рублей.

За совершение данного преступления сотрудники уголовного розыска задержали знакомого потерпевшего, ранее судимого 36-летнего горожанина.

По предварительной информации, кража произошла в результате совместного распития спиртных напитков. Дождавшись, пока заявитель уснет, подозреваемый взял золотое изделие и намеревался продать его в ломбард, но не успел этого сделать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.