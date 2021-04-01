Ещё один мобильный пункт вакцинации от COVID-19 появился в Барнауле

Теперь желающие могут привиться и в посёлке Южный по адресу: ул. Чайковского, 21.
О начале работы нового мобильного пункта вакцинации от коронавирусной инфекции рассказал Минздрав Алтайского края в Instagram.
Отметим, что всего в Барнауле теперь работает три мобильных пункта:
— посёлок Южный, ул. Чайковского, 21;— ТЦ «Пионер», проспект Ленина, 102В;— ТЦ «Весна», улица Малахова, 86В.
Поставить прививку от COVID-19 во всех пунктах можно с 10:00 до 18:00. Желающим привиться при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.