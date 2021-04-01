Это залет! Чем весной заняты орнитологи и нужно ли горожанам помогать возвращающимся после зимовки птицам

1 апреля – Международный день птиц. Поговорить интересно и в красках о том, как развивается пернатый мир краевой столицы и всего региона, в первую очередь можно с орнитологом Алексеем Эбелем, что мы и сделали.

Алексей Эбель. Фото из личного архива.

Раньше срока

– Алексей, уже второй месяц календарной весны. Какие сейчас заботы у орнитологов?

– Весна – время прилета птиц, горячая пора для бердвотчеров – тех, кто наблюдает за ними и фотографирует. Это как охота, только мирная: кто первым увидит, кто лучше сфотографирует. В то же время это очень полезное дело, так как орнитологов у нас, можно сказать, нет. Точнее, они есть в Тигирекском заповеднике, но этого мало. А те, кто есть в Барнауле – преподаватели, и пока не завершится учебный год, найти время для наблюдения сложно, так что помогают любители-орнитологи. Таких много, все-таки птицы заметны, их видов не так много в отличие от растений и насекомых, где вообще аист ногу сломает, пока всех выучит.

– Как у вас выглядит процесс наблюдения? Целенаправленно куда-то выбираетесь или мимоходом кого-то успеваете заметить?

– Конечно, у нас есть большие проекты по определенным видам птиц и территориям, по ним работаем системно, с целенаправленными выездами. А сейчас – выдалась свободная минутка, съездил куда-то, посмотрел. В черте города хватает мест, где много птиц, в том числе перелетных. За город сейчас не выберешься, снег рыхлый. Летом в хорошую погоду мы устраиваем экскурсии и в окрестностях Барнаула. Кстати, большинство орнитологов-любителей живет в районах края, это тоже плюс – можно сложить цельную картину всего региона.

– Какие птицы уже вернулись в Барнаул?

– Весна нынче затяжная и неспешная, но некоторые птицы прилетели. Вообще, сроки сместились, они стали возвращаться раньше. Есть такая заметная птица – черный коршун. Еще в начале века он возвращался в конце первой декады апреля, то сейчас его видим в последнюю декаду марта. Раньше прилетают скворцы, трясогузки. Неделю назад под Барнаулом увидел стаю белых цапель – тоже раньше срока. Куда они потом отлетают – непонятно, так как где-то рядом с Барнаулом в гнездовой сезон из не замечал. И восточнее Барнаула они не встречаются, эти прилетают с запада.

Белый цапли под Барнаулом. Фото из личного архива

– Дело только в изменении климата?

– Тут вижу три фактора. Изменение климата, конечно, есть. Сами птицы тоже адаптируются под ранний прилет. А еще наблюдателей стало больше и, соответственно, выше вероятность заметить птицу. Но все равно, раньше не регистрировали столь ранних прилетов.

– Видовой состав меняется?

– Конечно, это касается и зимних видов, и летних. Опять же, сложно сказать, связано ли это только с климатом или с большим числом наблюдателей. Но факт есть факт, фиксируем новые виды. Причем если раньше мы у нас западных представителей, то в прошлом году заметили четыре вида восточных птиц. Например, зарегистрировали залет канадского журавля в Рубцовском районе. Впервые у нас заметили горбоносого турпана – это редкая утка, в Туве и Республике Алтай занесена в красную книгу. И еще неожиданно обнаружили два вида восточных куликов.

– С ними не может быть как с пеликанами из барнаульского зоопарка, которые сбились с курса?

– С пеликанами была другая история. Они с курса не сбиваются, просто иногда поздние выводки, оставшиеся без взрослых птиц, к нам заносит ветром. Они гнездятся в заповеднике в Казахстане, сюда их, что называется, ветром надуло. Это не такая уж редкость, их и в Томской области фиксировали, и в Кемеровской. С теми птицами, о которых я уже сказал, точно такого не было. Журавли были молодыми, но долго тут пробыли, а остальные виды – взрослые. И залеты были в предгнездовой период, так что можно предполагать, что они для гнездования расширяют географию.

Алексей Эбель занимается бизнесом, а орнитология для него – хобби, которой со временем переросла во вторую специальность. Непосредственно наукой он не занимается, и постоянно «орнитологического» места работы у него нет.

Городские пернатые

– Какая помощь птицам нужна весной?

– Особо она не требуется. Всех весенних птиц прокормить человек не сможет, да у пернатых уже нет мысли, что может быть такой доступный корм, сами о себе заботятся. Единственное, после поздних снегопадов птицы часто скапливаются вдоль дорог, водителям нужно быть осторожнее.

– А как же скворечники?

– Это уже вопрос гнездования. Скворечники, точнее, домики для птиц, нужны. Птиц-дуплогнездников (это официальное название тех, кто гнездится в дуплах), становится больше, а пригодных для них деревьев меньше. Чтобы дупло появилось в дереве, оно должно быть большим и старым, а такое часто уходит в переработку.

– В Барнауле восстанавливаются городские парки. С точки зрения орнитолога – нужно это, на птицах не отразится?

– В первую очередь надо исходить из интересов людей. В заросшем парке и показать что-то трудно. Парк «Изумрудный» благоустроили, но не скажу, чтобы какие виды, гнездившиеся там, исчезли. Разве что дятлы, так как вырубили старые деревья, но и то пара белоспинных дятлов пытается там что-то найти. В парке «Юбилейный» территория большая, если смена насаждений будет постепенной, не думаю, то это повредит птицам.

Аист Роберт, в 2019 году появившийся на свет около Косихи, возвращается на Алтай после зимовки в Индии. Его путь Алексей Эбель отслеживает по GPS-трекеру, которым пометили птенца. Фото из личного архива.

– «Птичьи» экскурсии в Барнауле пользуются популярностью?

– Да. Информацию о них можно найти в группах в соцсетях и мессенджерах. Просто все дело в том, что на такую экскурсию не соберешь больше число людей и не походишь с мегафоном. Но были случаи, где мы не ограничивали количество, собиралось до 30 человек. Однажды пригласили людей в Кислухинский заказник, и то туда приехало несколько десятков, хотя добираться далеко.

– В Барнауле и окрестностях где я могу понаблюдать за птицами?

– Проще всего – в «Юбилейном». На последней экскурсии, еще зимой, обнаружили там больше 20 видов птиц. А летом – 30-40. Еще хорошее место – горская пойма. Конечно, место не особо благоустроенное, но очистные сооружения, полигон ТБО привлекают пернатых, в том числе краснокнижных. Этой весной на пролете там видели огарей, и те же лебеди-кликуны с заказника на пролете там были.

– Заказник «Лебединый», наверное, самое популярное место для наблюдения за птицами в крае. Но наверняка же есть еще?

– Конечно. Из тех, что доступнее всего – Гуселетовские озера. Люди ездят туда на отдых и не подозревают, что если отойти метров на 200, можно увидеть краснокнижные виды. Там огромные птичьи базары.

Государственный вопрос

– Алексей, вы вместе с ветеринаром Артемом Кучером помогаете раненым птицам. Сейчас, например, к вам привезут раненого кречета, до этого лечили дятла.

– Дятел, кречет – это те, о ком мы рассказали, если сообщать о всех, времени не хватит. Дятел уже готов к выпуску, а вот кречет, судя по его состоянию, останется в неволе. К помощи раненым животным и птицам пришли потому, что это большая проблема, которая никак не регулируется. У нас нет служб спасения диким животным, как в некоторых странах, зато есть серьезное наказание за изъятие редкой особи из естественной среды, можно получить до двух лет реального срока. Так что, возьму на себя смелость сказать, что сейчас мы решаем вопрос государственного уровня. У нас есть несколько проектов, один из больших – «Реинтродукция соколов-балобанов Алтае». Три года назад на Кавказе конфисковали партию этих птиц. Пока шло разбирательство, они находились в питомнике Артема Кучера. Выпускать их в естественную среду уже нельзя, поэтому достигнута договоренность – они остаются у нас, но в течение нескольких лет в Алтайском крае и Республике Алтай выпускаем их потомство. В этом году ждем первое пополнение, которое будет подсажено в гнезда диких балобанов, это опробованный и работающий вариант. Но в Алтайском крае сейчас нет гнездящихся балобанов, так что нужен другой регион.

– Еще вы планировали татуировать соколов.

– Это защита от браконьеров. Фактически птица будет с дефектом, продать ее сложно, что снижает риск изъятия из природы. Татуировки наносятся на неболезненных для птиц участках кожи, когда птенец достигнет двухмесячного возраста. Пока в мире такого никто не делал.