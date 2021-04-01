Потепление до +15 прогнозируют в Алтайском крае

Однако максимальная температура в Барнауле будет +8 градусов.

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Такой прогноз опубликовал Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По его данным, 4 апреля 2021 года в Алтайском крае будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Воздух прогреется в этот день до +3…+8 градусов, а в предгорьях — до +15 градусов.

В Барнауле 3 апреля также будет преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха составит +6…+8 градусов.