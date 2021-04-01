Пять человек спасли из горящей многоэтажки в Барнауле

В их числе один ребёнок.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар в одном из многоквартирных жилых домов на улице Юрина в Барнауле произошёл сегодня, 1 апреля 2021 года. Сообщение о возгорании поступило в 11:34.

На момент прибытия пожарных, в подъезде было слабое задымление. Очаг пожара был на третьем этаже дома: в квартире на площади около 5 квадратных метров горели вещи и мебель.

В результате пожара от огня пострадали вещи, мебель и оконный проем.

Спасены 5 человек.

Спустя 20 минут пожарные полностью ликвидировали загорание. Всего в тушении пожара было задействовано 4 единицы пожарной и специальной техники, 15 человек личного состава, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.