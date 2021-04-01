В Барнауле продолжаются работы по пропуску талых вод

На своевременный пропуск ледохода, талых и паводковых вод, обеспечение безопасности населения в весенне-летний период направлено 13,9 млн рублей.

31 марта 2021 года в Барнауле работы велись на участках улицы Просторной и Змеиногорского тракта в районе дома № 104п. Чтобы не допустить подтопление частного сектора, на улице Просторной провели расчистку труб и направили стоки воды вдоль улицы, чтобы они прошли через трубы на Павловском тракте и попали в пруд-накопитель. На низменном участке Змеиногорского тракта ранее был организован вывоз снега, с 29 по 31 марта там вели откачку талых вод с помощью мотопомп.

«Наступает первая волна паводка — в этот этап проходят склоновые воды. Первую „проверку“ мы прошли с 22 по 27 марта, когда установились достаточно высокие температуры. Потепление может привести к подтоплению низменных мест в городе. По состоянию на 31 марта в единую дежурную диспетчерскую службу поступило 92 обращения жителей, в результате оперативного реагирования подтопления домов не было допущено, частично вода зашла на 24 придомовые территории, заявки отрабатываем совместно с районами», — рассказал заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» Владимир Тяглый.

По прогнозам синоптиков, в грядущие выходные будет тепло, что будет способствовать большому склоновому стоку. К работе готова противопаводковая техника — ее порядка 115 единиц, из них 30 единиц муниципальной техники. Проводится очистка русел малых рек в местах потенциального вскрытия льда. Завершается очистка ливневой канализации: выполнено уже более 70% объема работ. С территории Барнаула вывезено свыше 60 тысяч кубометров снега. Гидротехнические сооружения города обследованы и готовы к пропуску вод, пишет пресс-служба мэрии.

В случае подтоплений жители могут обращаться по телефону единой дежурной диспетчерской службы города 29-91-99 либо в диспетчерские службы районных администраций:

Железнодорожный район — 62-56-95;

Индустриальный район — 47-51-83;

Ленинский район — 54-44-49;

Октябрьский район — 24-74-98;

Центральный район — 63-08-25.