В ГИБДД рассказали, как можно зарегистрировать автомобиль и прицеп

Подать заявление на получение государственной услуги можно в электронной форме можно через единый портал госуслуг.

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В ГИБДД УМВД России по Барнаулу напоминают порядок действий для этого:

1. Зарегистрируйтесь на портале и войдите в личный кабинет.

2. Выберите тип получения услуги — «Электронная услуга».

3. Заполните заявление в электронном виде.

4. Запишитесь на прием в Госавтоинспекцию.

5. Отправьте заявление и оплатите госпошлину со скидкой 30%.

6. Подготовьте документы и в назначенное время и дату обратитесь в выбранное подразделение Госавтоинспекции.

7. Получите необходимую услугу.

Также подать заявление на оказание услуги возможно по «живой очереди» с получением талона на текущий день.

График работы подразделений РЭО ГИБДД, расположенных по адресам ул. 10-я Западная, 1 и ул. 10-я Западная, 26:

— вторник — с 09.00 до 20.00 (обед с 14.00 до 15.00)

— среда, пятница — с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00)

— четверг, суббота с — 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)

— воскресенье, понедельник, каждый первый четверг месяца — выходной.

Также Госавтоинспекция информирует, что физические или юридические лица либо их уполномоченные представители могут обратиться в отделение технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу по адресу: ул. 10-я Западная, 26 с заявлением об оказании государственной услуги, выраженной в устной, письменной форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, по следующим направлениям:

— выдача и продление свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасного груза каждый понедельник с 09.00 по 18.00 (обед с 13.00 до 14.00);

— выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колёсного транспортного средства каждый вторник, среда, пятница с 09.00 часов по 18.00 (обед с 13.00 до 14.00);

— выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности каждый вторник, среда, пятница с 09.00 часов по 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).