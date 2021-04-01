В ГИБДД рассказали, как можно зарегистрировать автомобиль и прицеп

Подать заявление на получение государственной услуги можно в электронной форме можно через единый портал госуслуг.
В ГИБДД УМВД России по Барнаулу напоминают порядок действий для этого:
1. Зарегистрируйтесь на портале и войдите в личный кабинет.
2. Выберите тип получения услуги — «Электронная услуга».
3. Заполните заявление в электронном виде.
4. Запишитесь на прием в Госавтоинспекцию.
5. Отправьте заявление и оплатите госпошлину со скидкой 30%.
6. Подготовьте документы и в назначенное время и дату обратитесь в выбранное подразделение Госавтоинспекции.
7. Получите необходимую услугу.
Также подать заявление на оказание услуги возможно по «живой очереди» с получением талона на текущий день.
График работы подразделений РЭО ГИБДД, расположенных по адресам ул. 10-я Западная, 1 и ул. 10-я Западная, 26:
— вторник — с 09.00 до 20.00 (обед с 14.00 до 15.00)
— среда, пятница — с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00)
— четверг, суббота с — 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)
— воскресенье, понедельник, каждый первый четверг месяца — выходной.
Также Госавтоинспекция информирует, что физические или юридические лица либо их уполномоченные представители могут обратиться в отделение технического надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу по адресу: ул. 10-я Западная, 26 с заявлением об оказании государственной услуги, выраженной в устной, письменной форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, по следующим направлениям:
— выдача и продление свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасного груза каждый понедельник с 09.00 по 18.00 (обед с 13.00 до 14.00);
— выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колёсного транспортного средства каждый вторник, среда, пятница с 09.00 часов по 18.00 (обед с 13.00 до 14.00);
— выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности каждый вторник, среда, пятница с 09.00 часов по 18.00 (обед с 13.00 до 14.00).