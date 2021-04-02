Алтайских охотников предупредили о птичьем гриппе

Минприроды напомнил, что наш регион находится в зоне повышенного риска по возникновению такого заболевания.

Фото: pixabay.com

Прежде всего, это связано с тем, что через территорию края проходят основные миграционные потоки водоплавающей птицы. Поэтому любителей весенней охоты на водоплавающую дичь охотникам необходимо помнить об опасности.

Грипп птиц – вирусное заболевание, поражающее диких, синантропных и сельскохозяйственных птиц.

Основными переносчикам инфекции являются больные и переболевшие птицы, выделяющие вирус с истечениями из носа и рта, экскрементами, яйцом. Факторами передачи инфекции являются корма, яйцо, тушки убитых и павших птиц и др.

Дикие перелетные птицы, а особенно утки могут являться переносчиками и естественным резервуаром инфекции. Они могут способствовать распространению заболевания на огромные расстояния, а особенно если они прилетают из стран азиатского региона, стационарно неблагополучных по гриппу птиц (Китай, Корея, Вьетнам и др.), а также могут служить источниками возникновения гриппа на домашней птице.

Заболевание протекает в виде эпизоотий с поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта.

Основные признаки больной птицы: слабость, отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи, груди, отек гортани, синюшность видимых слизистых оболочек, загрязненная экскрементами хвостовая часть, возможна частичная парализация и мышечные судороги.

При обнаружении или отстреле птиц с вышеперечисленными признаками, охотнику необходимо сообщить в государственную ветеринарную службу района. В случае отсутствия такой возможности, тушку уничтожить методом сжигания.

Охотникам во время охоты на водоплавающую дичь, чтобы не занести грипп на птицу своих подворий, необходимо соблюдать следующие основные правила:

не привозить необработанную птицу домой;

при потрошении избегать загрязнения окружающих предметов и почвы кровью, пометом и т.д.;

после обработки птицы все биологические отходы следует захоронить на возможно большую глубину, не скармливать внутренние органы домашней птице другим животным;

соблюдать правила личной гигиены при работе с птицей (как можно чаще мыть руки с мылом);

при кулинарной обработке, птицу хорошо проваривать или прожаривать, кухонный инвентарь тщательно промывать;

после охоты обувь тщательно помыть, одежду выстирать и просушить на солнце.

Соблюдение элементарных правил позволит сохранить благополучную эпизоотическую обстановку по гриппу птиц на территории Алтайского края.