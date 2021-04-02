Барнаульца задержали за серию краж из магазинов и ломбардов

Приблизительная стоимость причиненного ущерба составила почти 100 тысяч рублей.

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Сразу несколько заявлений о краже поступило в полицию Барнаула накануне. Представители магазинов электроники и бытовой техники рассказали о кражах товара. По их словам, днём с витрин магазинов украли системный блок и наушники. Сотрудники ломбарда и продуктовых магазинов сообщили, что неизвестный мужчина похитил ювелирные изделия и спиртные напитки.

Причастность к серии краж 35-летнего барнаульца без постоянного места работы установили правоохранители. Они установили причастность фигуранта к 5 преступлениям, среди которых две кражи, совершенные в магазинах электронной и бытовой техники, и 3 грабежа в ломбарде и продуктовых отделах. Он украл серьги и кольцо с гранатом, системный блок, наушники, продукты питания — в основном это спиртные напитки. Похищенное подозреваемый продавал, а полученные деньги тратил на собственные нужды. Приблизительная стоимость причиненного ущерба составила почти 100 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 161 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и «Кража».

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта, передаёт ГУ МВД России по Алтайскому краю.