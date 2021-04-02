Куда сходить в Барнауле в выходные дни? Публикуем афишу мероприятий

Выставки

Галерея «Турина гора» (ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70)

До 10 апреля – выставка «Лучше гор могут быть только горы» (6+). Выставка памяти большого алтайского художника, педагога Владимира Кикотя. В экспозиции представлены работы автора, написанные в разное время, в том числе пленэрные этюды. Картины предоставлены семьей художника, а также взяты из музейных и частных коллекций.

Арт-галерея Щетининых (пр. Социалистический, 78, тел. 36-64-05)

До 4 апреля – выставка семейной четы алтайских живописцев, членов Союза художников России «Черепанова Наталья, Жук Сергей» (0+). В экспозиции около 50 живописных произведений, созданных в реалистических традициях. Они выполнены в жанре пейзажа, натюрморта, портрета. Тема любви к своей малой родине, единения человека с родной землей проходит через все творчество художников. В каждой авторской работе – восторженный и проникновенный взгляд на родных людей, их быт, природу Алтайского края.

Арт-галерея «Бандероль» (ул. Пролетарская, 139, тел. 22-61-02)

До 7 апреля – выставка Ирины Савельевой «Вдохновение» (6+). Ирина – многогранный художник. Сейчас она трудится над масштабными проектами: расписывает стены, наносит декоративную штукатурку, создавая лепнину и расписывая ее в уникальном стиле. Работы сильны: детально проработанные, многослойные, глубокие. А еще они сказочные, фантазийные, добрые, автору удается передать движение даже в статичных изображениях. Экспозиция будет интересна не только ценителям искусства, но и дизайнерам интерьеров.

Галерея «Республика ИЗО» (пр. Космонавтов, 6г, тел. 8-996-303-47-59)

До 9 мая работают четыре выставки:

«Внутренний мир и цветы» Екатерины Густовой (г. Санкт-Петербург),

персональная выставка Анастасии Шангиной,

«Быть собой…» Маргарита Рохлиной (Лепиловой),

«Teste-графика» (Ольга Попова, Иван Быков, Виолетта Метелица, Инга Бутина, Сергей Латкин, Вера Санникова, Николай Коротков, Алексей Чеканов).

Музеи

Краеведческий музей (ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)

До 25 апреля – выставка «Один день из жизни Старого моста» (6+). Представлены работы современного художника-графика, члена Союза художников России Юрия Гребенщикова. Все они выполнены в разных техниках, но объединены одной темой, одним инженерным сооружением – Старым мостом через Обь.

До конца мая – выставка «Алтай. Дом религий» (0+). Демонстрируется музейное собрание, которое знакомит с культовыми практиками и религиями народов, населяющих Алтай. Основные разделы выставки отражают представления о мировоззрении староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также о ранней форме религии коренных народов Алтая – шаманизме.

ГХМАК (ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 18 апреля – персональная выставка живописи В.И. Шипило «Цветотворение» (6+).

До 2 мая – выставка «Великие Маковские» (6+), посвященная 175-летию В.Е. Маковского (1846-1920) в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея».

До 9 мая – выставка «Модные акценты. Русский портрет XVIII-XIX вв.» (6+). В экспозиции – работы известных художников, истории моделей которых неизвестны. Например, работа В.А. Тропинина «Дама в зеленом» позволит зрителю при внимательном рассмотрении элементов одежды и аксессуаров, тщательно выписанных художником, составить представление о портретируемой.

До конца года – выставка русских народных художественных промыслов (104 предмета) из фондов музея «Сделано в России» (6+).

ГМИЛИКА (ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 11 апреля – выставка Анастасии Крыловой «Дыхание весны» (6+). Выпускница Новоалтайского художественного училища сейчас преподает на кафедре рисунка, живописи и композиции Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (Москва). Анастасия работает в технике масляной живописи, многослойной акварели, акрила и пастели, создает произведения в разных жанрах – лирические пейзажи, изысканные натюрморты, портреты.

Кинопремьеры с 1 по 7 апреля

«Майор Гром: Чумной доктор» (Россия, боевик, 2D, 12+) – «Мир», «Европа», «Огни», «Арена», «Галактика».

«В ринге только девушки» (США, драма, 2D, 18+) – «Огни», «Арена», «Галактика».

«Ученик экзорциста» (США, ужасы, 2D, 18+) – «Огни», «Арена», «Галактика».

«Леонид Агутин. Cosmo life» (Россия, фильм-концерт, 2D, 12+) – «Арена», «Галактика».

«Маша» (Россия, драма, 2D, 16+) – «Арена», «Галактика».

«Помогите, я уменьшил свою училку!» (Германия, Австрия, фэнтези, 2D, 6+) – «Арена», «Галактика».

Время сеансов в указанный период можно уточнить на сайте сети «Киномир».

Планетарий (пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

3 апреля, суббота

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«Гришка-космонавт» (6+) – 13.00.

«Тайны Красной планеты» (12+) – 15.00.

4 апреля, воскресенье

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00.

«Вода – чудо природы» (6+) – 13.00.

«От Земли до Вселенной» (12+) – 15.00.

5 апреля, понедельник

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«Время космических свершений» (12+) – 13.00.

6 апреля, вторник

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 11.00.

«Время космических свершений» (12+) – 13.00.

7 апреля, среда

«Время космических свершений» (12+) – 13.00.

«Тайны Красной планеты» (12+) – 15.00.

8 апреля, четверг

«Время космических свершений» (12+) – 13.00.

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 15.00.

9 апреля, пятница

«Космонавтика для детей» (12+) – 11.00.

«Время космических свершений» (12+) – 13.00.

Театры

Театр драмы (ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

2 апреля, пятница

Г. Горин. «Феномены» (комедия, 12+) – 18.30.

3 апреля, суббота

Е. Чижова. «Время женщин» (драма, 16+) – 17.30.

4 апреля, воскресенье

Ф. Кроммелинк. «Жар и холод, или Идея господина Дома» (серьезный фарс, 16+) – 17.30.

6 апреля, вторник

Ю. Поспелова. «Лёха» (sound-drama, 16+) – 18.30.

7 апреля, среда

В. Шендерович. «Два ангела, четыре человека» (комедия, 16+) – 18.30.

Музыкальный театр (пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

2 апреля, пятница

«Юнона и Авось» (рок-опера, 16+) – 18.30.

3 апреля, суббота

«Цыганский барон» (оперетта, 16+) – 17.00.

4 апреля, воскресенье

«Спящая красавица» (сказка, 0+) – 11.00.

«Любовь и голуби» (комедия, 12+) – 17.00.

7 апреля, среда

«Ползунов» (мюзикл, 12+) – 18.30.

Молодежный театр Алтая (пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

2 апреля, пятница

И. Вырыпаев. «Иллюзии» (комедия, 16+) – 18.30.

3 апреля, суббота

«Всем на свете нужен дом» (сказка, 6+) – 12.00.

«Охота жить» (литературный спектакль, 16+) – 17.00.

Театр кукол «Сказка» (пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

3 апреля, суббота

«Денискины рассказы» (сказка, 5+) – 11.00.

«Гадкий утенок» (сказка, 0+) – 11.30, 12.30, 16.00.

4 апреля, воскресенье

«Алиса в Стране чудес» (фантасмагория, 6+) – 11.00.

«Не ежик» (сказка, 3+) – 11.30, 12.30, 16.00.