Музыка света. В Барнауле прозвучали произведения солнечного композитора

Удивительно эмоциональная программа «Музыка света», с которой барнаульцев и гостей краевой столицы познакомили Барнаульский академический хор в сопровождении оркестра «Сибирь», была посвящена двум знаковым событиям текущего года: 130-летию выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева и 800-летию великого русского полководца и политика – князя Александра Невского.

Концерт вызвал большие патриотические чувства и подарил слушателям настоящий музыкальный праздник.

Фото Юлии Акимцевой

Лучезарный композитор

День 27 марта случился солнечным, словно и природа сама ждала этого яркого торжества музыки. Произведения Сергея Прокофьева наполнены особым светом тепла и добра, большой жизнеутверждающей любви. Выдающийся русский композитор, обладавший незаурядными способностями, уже в 13 лет поступил в Петербургскую консерваторию. В годы революционных перемен уехал за границу, но не смог жить и творить на чужбине – вернулся в СССР. Прокофьева называют «человеком мира», «единственным гением» ХХ века, его удивительные произведения, наполненные русской духовностью, восхищают слушателей разных стран. «Музыка света» – именно так, образно и точно, была определена программа концерта, состоявшего из двух отделений. В первом прозвучали оркестровые произведения, в частности, фрагменты из балета «Ромео и Джульетта» и оперы «Война и мир», погрузившие слушателей в романтический мир рождения любви. С большим восторгом встречали и провожали слушатели солистку Музыкального театра, заслуженную артистку РФ Викторию Гальцеву. В ее исполнении прозвучали два романса на стихи Анны Ахматовой: «Память о солнце» и «Солнце комнату наполнило». А затем была разыграна яркая музыкальная сценка на стихи Агнии Барто под названием «Болтунья», в которой Виктория Гальцева блистательно представила забавный портрет школьницы-активистки советских времен, а музыканты с большим удовольствием «пошалили» вслед за композитором. Это был своеобразный моноспектакль в сопровождении оркестра, вызвавший у зрителей добрые улыбки.

Патриотический подъем

Во втором отделении концерта прозвучала кантата Сергея Прокофьева в исполнении оркестра русских народных инструментов «Сибирь» имени Евгения Борисова (художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист РФ Николай Комиссаров) и Барнаульского академического хора имени Александра Тарнецкого (главный хормейстер Рафаил Голямов). Содружество этих двух коллективов известно давно, их совместные выступления выливаются в яркие, масштабные представления. Так случилось и на этот раз. Очень сильно и чувственно исполнила свою партию и солистка Надежда Гончарук.

Кантату «Александр Невский» для симфонического оркестра с хором Сергея Прокофьева Великорусский оркестр «Сибирь» исполняет так мощно и гармонично, словно музыка написана специально для русских народных инструментов.

Напомним: в России 2021 год объявлен годом Александра Невского в связи 800-летием со дня рождения этого выдающегося полководца, и концерт «Музыка света» действительно достойное этой даты событие.

Кантата «Александр Невский» написана на тексты поэта Владимира Луговского и самого композитора. Она возникла из музыки к одноименному фильму, который был поставлен в 1938 году выдающимся советским кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном и рассказывал о героической борьбе дружины Александра Невского с тевтонскими рыцарями-крестоносцами. Киновед Виктор Шкловский высоко оценил фильм, подчеркнув, что написанная к нему музыка играет немаловажную роль. Он отмечал: «Еще одно слово о Сергее Прокофьеве. Музыка долго жила на краю киноленты. Сейчас лента дышит музыкой».

– В биографии оркестра «Сибирь» именно эта кантата стала знаковым событием, – рассказывает барнаульский музыковед Михаил Стюхин. – Впервые оркестр русских народных инструментов отважился на исполнение сложнейшей симфонической партитуры. И результат превзошел все ожидания и преодолел неверие скептиков. Премьера кантаты «Александр Невский» состоялась в 1997 году в Барнауле, в зале Дома правосудия. Дирижировал премьерным исполнением народный артист Бурятии Владимир Рылов. Тогда вместе с оркестром «Сибирь» в исполнении участвовали два хоровых коллектива: Камерный хор Новосибирской филармонии и Барнаульский муниципальный академический хор. Безусловно, успеху этого дерзкого по тем временам замысла способствовало то, что переложение партитуры с симфонического оркестра на народный выполнил признанный в России выдающийся оркестровщик, наш земляк Борис Тарасов. После 1997 года оркестр «Сибирь» неоднократно исполнял кантату (и полностью, и отдельные номера) в Новосибирске, в Красноярске, в других городах Западной Сибири. И везде эта музыка производила неизгладимое яркое впечатление. В этом году исполняется 24 года, как оркестр «Сибирь» и Барнаульский академический хор впервые исполнили этот шедевр.

Вот и на этот раз исполнение кантаты вызвало у слушателей большой патриотический подъем. Семья барнаульцев Тушиных, пришедшая на концерт в составе представителей трех поколений, призналась, что это был замечательный экскурс в историю – музыкальный, исторический, художественный.

Действительно, обогащает впечатление от музыки, делает восприятие многослойным большой экран, на котором на этот раз можно было увидеть замечательный портрет Сергея Прокофьева, фрагменты из балета «Ромео и Джульетта», полотна европейских и русских художников, в частности, очень выразительный триптих Павла Корина «Александр Невский», картины Виктора Васнецова, кадры из фильма Сергея Эйзенштейна.

Кстати, среди слушателей в концертном зале заметно увеличилось число людей зрелого возраста. Ветеран труда Людмила Волкова признается:

– Я так за время самоизоляции соскучилась по культурным событиям! Очень рада, что ее отменили и что сразу удалось попасть на такой замечательный концерт. Пока поставила только первую прививку, конечно, некоторые опасения чувствую, но здесь, в концертном зале, меры безопасности соблюдают, все в масках, зал в перерыве обработали. Теперь постараюсь не пропускать интересные события и в «Сибири», и в филармонии.