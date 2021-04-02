В Барнауле прошёл Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти И.Григорьева

Новоалтайск на пару дней стал спортивной столицей региона – здесь прошел старейший турнир по греко-римской (классической) борьбе в стране. Мемориал Героя Советского Союза Ивана Григорьева провели уже в 50-й раз. Поздравить соревнования с юбилеем пришел Губернатор Виктор Томенко, а также целая делегация прославленных спортсменов во главе с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным.

Фото Ярослава Махначёва.

Лучезарный свет

Пятидесятилетие турнир должен был отпраздновать в прошлом году, но за две недели до него массовые мероприятия отменили из-за пандемии.

– У нас уже все было готово, пригласили гостей, сделали эксклюзивный наградной материал, – рассказывает один из главных организаторов, заслуженный тренер России Владимир Кутчер. – Например, мы подготовили пояса из натуральной кожи для победителей каждой весовой категории – 12 штук. Переделывать, исправлять год на них уже не стали – пусть все сохранится как память.

Владимир Кутчер не скрывает, что после отмены прошлогодних стартов руки чуть не опустились, но помогла команда организаторов, все вместе нашли второе дыхание для проведения турнира.

В этом году в нем приняли участие почти 200 спортсменов 16-17 лет – из-за пандемии могло быть и больше, не приехали из-за рубежа, а ведь готовы были не только представители стран СНГ, но и европейцы. Говорят, что в советские годы на ковры новоалтайского зала выходило и до пятисот человек. Но даже если взять среднюю цифру, человек 300, то получается, что за 50 лет через турнир прошло 15 тысяч борцов. И, что примечательно, многие из них оставили заметный след в мировой борьбе. Самый известный из «выпускников» турнира Григорьева – двукратный олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов. В юношестве турнир в Новоалтайске покорялся ему трижды.

Вице-президент федерации спортивной борьбы Новосибирска Юрий Токарев начинал спортивный путь в Новоалтайске.

– Я выиграл мемориал Григорьева с третьей попытки, – рассказывает он. – Сейчас меня охватывают фантастические эмоции. Жду, когда солнце перейдет на другую сторону небосклона, тогда зал заполнится каким-то особенным лучезарным светом. Вспоминаю, какой в детстве нас охватывал мандраж, пока судья не даст свисток о начале схватки. А начнется она, и про все забываем, занимаемся любимым делом – борьбой.

Шаг к победе

Виктор Томенко, открывая турнир, отметил, что в стране у наших соревнований серьезный авторитет, они служат делу патриотизма, воспитанию подрастающего поколения, сохранения памяти о героическом земляке. Греко-римскую борьбу глава региона назвал старейшим олимпийским видом спорта. Александр Карелин при этих словах особенно рьяно зааплодировал. Сан Саныч в мемориале Григорьева не участвовал.

– Не имел бы тут шансов на успех, – пошутил он. Потом уже серьезно продолжил: – Сейчас каждый старт важен, потому что из-за пандемии их стало меньше. А турнир памяти Григорьева отличается стабильно высоким уровнем спортсменов и организации – люди разных поколений проводили его, но никто не сделал соревнования хуже.

Сан Саныч традиционно был самой заметной персоной – так почти всегда, где бы он ни появлялся. Фотографировался, раздавал автографы. Делал все это с присущим ему юмором – то пожурит юного поклонника за то, что тот достал из кармана мятую фотографию и отправит за новой, то сам выставит камеру, выбирая наиболее удачный ракурс для селфи.

Фото Ярослава Махначёва.

Карелин не вышел на новоалтайский ковер и в этот раз, зато это сделали олимпийские чемпионы Асланбек Хуштов и Алексей Мишин, победители Кубка мира Андрей Черепахин и Василий Теплоухов – они провели небольшой мастер-класс для участников.

– Я в Новоалтайске не боролся, но на Алтай на соревнования приезжал. В этом возрасте лидеры часто меняются – сегодня бы победил, завтра сдал позиции, и наоборот. Поэтому поддерживать надо каждого участника, чтобы у них был стимул, – говорит Асланбек Хуштов. – Такие турниры – шаг для больших побед. Спортсмены возвращаются домой, исправляют ошибки, строят дальнейшие планы. Важно, что старт посвящен Герою Советского Союза Ивану Григорьеву, представителю того поколения, на которое мы равнялись.

Иван Иванович Григорьев – летчик-штурмовик из Новоалтайска, Герой Советского Союза. Совершил 155 успешных боевых вылетов, за мужество и героизм он был отмечен пятью орденами. Погиб за день до окончания войны, 8 мая 1945 года. Когда его самолет подбили, он дал команду воздушному стрелку прыгать с парашютом. Самому, чтобы спастись, уже не хватило высоты. В следующем году Ивану Григорьеву исполнилось бы 100 лет.

Детская динамика

Новоалтайские тренеры утверждают, что каждый мужчина, живущий в этом небольшом городе, хоть какое-то время, но занимался борьбой – здесь это главный вид спорта. Виталий Щур, местный двукратный призер чемпионата Европы, тоже в свое время проходил испытание турниром Григорьева.

– Мне сложно сравнивать, чем отличается борьба нынешних юношей и нашего поколения в их возрасте. Ошибки точно одинаковые – не слушаем тренеров, что-то недопонимаем. А вообще на них смотреть интересно. У взрослых есть коронка, они на нее и делают ставку. А юные борцы пробуют разные связки, технику, их схватки динамичнее, – считает Щур.

Фото Ярослава Махначёва.

Кстати, юные борцы тоже участвуют в подготовке турнира.

– Все вместе готовили зал, стелили ковер, – рассказывает старший тренер Новоалтайска Максим Гудочкин. – Ну и тренировались, конечно. Победить здесь для местных ребят – дело принципа. Хотя сейчас любому участию в турнире рады, не то что победе. Меньше их стало из-за пандемии, и это чувствуется. Соревнования никакими тренировками не заменишь.

Барнаульский борец Матвей Завалин в турнире уже участвовал. Победить не удалось.

– Не хватило ума, – признался он. – Сегодня выиграю, вот увидите.

Но, увы, не получилось и на этот раз. Среди спортсменов Алтайского края первые места в своей весовой категории завоевали Никита Шевелёв, Данил Мерзликин и Леонид Андреев. Серебряным призером стал Владислав Иконников, бронзовые медали завоевали Вячеслав Мерзляков, Илья Киреев, Павел Заплаткин, Чермен Теличко, Арсений Ларионов.