Рассказываем о погоде в Барнауле в выходные дни

02 апреля 13:38 2021

Теплые без осадков нерабочие дни обещают синоптики жителям столицы Алтайского края.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Михаил Полубедов

3 апреля 2021 года

Ночью

Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура -4…-6 градусов.

Днём

Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура +5…+7 градусов.

4 апреля 2021 года

Ночью

Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура -7…-9 градусов.

Днём

Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура +6…+8 градусов.