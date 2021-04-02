Рассказываем о погоде в Барнауле в выходные дни

Теплые без осадков нерабочие дни обещают синоптики жителям столицы Алтайского края.
3 апреля 2021 года
Ночью
Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура -4…-6 градусов.
Днём
Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура +5…+7 градусов.
4 апреля 2021 года
Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура -7…-9 градусов.
Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура +6…+8 градусов.