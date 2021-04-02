Только захочешь разбогатеть… Несколько советов по достижению финансового комфорта

Можно зарабатывать 20 тысяч рублей в месяц и не испытывать финансовой нужды, а можно ежемесячно иметь 200 тысяч в кошельке, но занимать деньги до зарплаты. Все дело в умении рационально расходовать имеющиеся дивиденды, – уверен аудитор, эксперт по финансовой грамотности Дмитрий Филипьев. Своими лайфхаками по управлению личным бюджетом он поделился с читателями «Вечёрки» в рамках Всемирной недели финансовой грамотности.

Коллаж Александра Ермоловича

– Когда я слышу, что Алтайский край – не тот регион, где можно зарабатывать большие деньги и хорошо жить, у меня возникает желание спросить, существуют ли вообще города, где каждый житель – миллионер? Дело ведь не в территории проживания, а в том, насколько грамотно ты распоряжаешься своими деньгами, – объясняет Дмитрий Юрьевич. – Несколько лет назад моя знакомая продавщица в супермаркете при зарплате в 14 тысяч рублей умудрялась два раза в год летать на море, не беря кредиты. Как? Она ежедневно контролировала свое финансовое поведение, проще говоря, не транжирила деньги направо и налево, а откладывала их.

Контролируем свои расходы

Это первый, самый важный и одновременно самый сложный шаг на пути к прокачиванию своих «финансовых мышц». Заниматься этим – значит начать себя в чем-то ограничивать и менять привычки, а это всегда дается нелегко. Большинство людей, получив зарплату, отмечают это событие покупкой праздничного, тысяч на пять, продуктового набора или очередных новых джинсов, которые сейчас «как раз с бешеной скидкой, всего три тысячи». В итоге от нашего дохода к концу дня в лучшем случае остается половина, и до следующей получки мы живем, туго затянув пояса. Поступить рационально, по мнению нашего эксперта, значит разделить весь доход на три части: сначала отложить в копилку 5-10-20% зарплаты –

сколько можно безболезненно для себя «отщипнуть», затем погасить обязательные платежи – кредиты, ЖКХ, продукты, транспортные и образовательные услуги, и, наконец, на оставшуюся сумму радовать себя, ни в чем не отказывая.

Не попадаем в сети

Чтобы понять, на чем экономить, нужно определить, что составляет большую часть ваших трат, а в этом лучше всего поможет ежедневное ведение дневника расходов. Вносить нужно даже самые, казалось бы, мелкие траты, – 23 рубля за проезд в автобусе или 10 рублей за пакет. В конце месяца, сведя дебет с кредитом, удастся понять, какая статья отнимает больше всего денег. Если это обязательные расходы, то выход один – увеличивать доход, если покупки – рационализировать свое потребление.

– Мы с вами вышли из советского времени, где нас учили покупать впрок, на случай дефицита. Но сейчас время другое, полки ломятся от товаров, а привычка-то осталась! Вы вспомните переполненные тележки у кассы и чеки в метр длиной – это все наши деньги! Покупая трехкилограммовую голову сыра к Новому году, вы уверены, что ее съедите к 1 января, а не вынесете заплесневевший кусок на контейнерную площадку спустя несколько дней? Старайтесь обходить стороной крупные сетевые магазины, потому что в изобилии товаров ваш глаз обязательно приметит что-нибудь «очень нужное и по хорошей цене», и кроме запланированной зубной пасты на кассу вы подойдете с полотенчиками, китайским блендером и набором для садовых работ.

Дмитрий Филипьев: «Управление личным бюджетом – это такая же работа: рутинная, ежедневная, сложная и системная. За неделю невозможно перестать «жить с колес» и перестроить свои финансовые привычки на рациональное расходование. Но если у вас есть цели, то вы научитесь считать и накапливать деньги».

Идя в магазин, возьмите на вооружение несколько советов: вместо тележек берите корзинку – так вы будете чувствовать вес своих покупок, используйте наличные вместо банковской карты, в идеале – предварительно рассчитывайте необходимую сумму денег и не берите больше, составляйте список покупок и четко его придерживайтесь, главное – не ведитесь на желтые «скидочные» ценники: чаще всего это маркетинговая уловка магазина, за которой никакой реальной экономии нет.

Считаем и накапливаем

– При любом уровне доходов возможно копить деньги, – уверен Дмитрий Филипьев. – Но получается это только при четком понимании, на что и сколько вы копите. Создайте себе несколько счетов, на каждый из которых вы будете ежемесячно отправлять небольшую сумму. Даже если это будет 500 рублей, то за год соберется довольно ощутимая сумма и у вас появятся резервные деньги на свои цели: отдых на море, покупку холодильника или первоначальный взнос на собственное жилье. Подушка накопления должна быть у каждого человека – это аксиома! Когда есть денежный запас, человек чувствует себя спокойным и понимает, что в случае форс-мажора ему не придется идти в банк или, что еще хуже, микрофинансовую организацию. Если у вас есть кредиты, то нужно создавать резерв в 3-4 ежемесячных платежа. Ну и, само собой, не дергать с накопительных счетов деньги на решение сиюминутных задач.

Дополнительным источником дохода для большинства людей могут стать налоговые вычеты, но в силу невысокой правовой просвещенности и нежелания собирать справки, многие горожане не пользуются своим законным правом. Кроме общеизвестных вычетов на образование (даже в автошколе) и лечение, существуют менее популярные. Раз в три года нам дано право пересчета налога на имущество по кадастровой стоимости, в случае если он меньше инвентаризационной. Этим правом воспользовалось меньше 10% населения Алтайского края – просто об этом нигде не говорят. Даже за благотворительные пожертвования в детский сад или школу мы имеем право получить социальный налоговый вычет.

Не стоит пренебрегать реальными скидками, дисконтами, купонами и накопительными картами, кешбэком с покупок одежды, вещей и даже ГСМ – за год «набегает» минимум 10 тысяч рублей, а этой сумме уже можно найти целевое применение в бесконечном списке наших расходов. Согласны?