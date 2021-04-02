В Алтайской драме состоялась долгожданная премьера спектакля, поставленного Владимиром Золотарём к 100-летию театра

Трехчасовой спектакль очень уж напоминает эмоциональные качели – начинается как легкая комедия положений, ближе к финалу спектакль набирает драматическую силу, а сюжет обрастает новыми смыслами.

Фото Олега Укладова

И снова про ревность

Спектакль «Жар и холод» создан по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка, к творчеству которого Владимир Золотарь уже не раз обращался. Более того, на барнаульской сцене свой первый спектакль «Великодушный рогоносец» режиссер поставил в 2003 году по пьесе именно этого автора. Да и новая постановка с той работой Золотаря хорошо рифмуется. Если сюжет «Великодушного рогоносца» закручен вокруг патологической ревности мужа к своей жене, то «Жар и холод» – женская версия этой истории.

Ближайшие показы спектакля пройдут 4 и 25 апреля в 17.30.

Главная героиня пьесы – Леона, жена местного богача господина Дома (в спектакле – Анна Бекчанова), роковая женщина, в которую влюблены все мужчины в округе на беду их вторых половин. Ее служанка Аликс (Кристина Василенко / Екатерина Боярова), довольствуясь крохами мужского внимания с хозяйского стола, во всем поддерживает свою госпожу, помогает скрыть ее любовников от ничего не ведающего и полного безразличия мужа. Причем последний, ни разу не появившись на сцене, вдруг умирает. Но, как ни странно, его смерть Леоне облегчения не приносит. Наоборот, в дни кончины та вдруг узнает, что некая дама по имени Фели (Екатерина Порсева / Анастасия Дунаева), появившаяся в ее доме и оплакивающая покойника, – не кто иная как любовница господина Дома. Леона начинает страстно ревновать к ней своего умершего мужа, однако, не имея возможности что-либо исправить, она пытается осквернить чувства Фели и присвоить их себе.

Тем временем отвергнутые любовники вдовы, похоронив покойника, намерены стать обладателями его «духовного наследства» – никому не понятной Идеи, о которой однажды баловства ради взболтнула им Аликс. Эта абстракция кажется им заманчивой, политически многообещающей. В доме умершего они планируют организовать музей, а на основе Идеи формируют партии разного толка. Заканчивается все тем, что Леона бросает Фели в объятия своего бывшего возлюбленного, после чего «забирает» воспоминания девушки и занимает ее место.

Фото Олега Укладова

История помешательства

Действие спектакля происходит в доме Леоны – в огромном стеклянном павильоне, созданном художником-постановщиком Натальей Зубович. Установлена эта конструкция словно над водой (водную гладь имитирует специальная пленка), а благодаря продуманному освещению стены этого жилища становятся то прозрачными, то светонепроницаемыми, что-то скрывающими за собой. В том числе и самого господина Дома – человека-загадку, который, как и сам дом (и эта игра слов здесь не кажется случайной), прячущий свое содержимое за многочисленными дверьми и переходами, остается для всех тайной. И действительно, муж Леоны – это некий мифический образ, идея, квинтэссенция мужчины. Причем физическое отсутствие Дома только дает повод воображению на свой лад домысливать его потрет. Ведь, как выяснилось, мнение об этом загадочном человеке кардинально расходится даже у тех, кто его лично знал, – Леона видела в нем исключительно сонного краба, для Фели же он «солнышко» и «ласковый котик».

Премьеру спектакля «Жар и холод, или Идея господина Дома» посмотрели Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и народный артист России Константин Хабенский, который сейчас в Барнауле работает над новым спектаклем «Интуиция», посвященным столетию Театра драмы. (Премьера запланирована на конец мая).

Игровая природа, заложенная в тексте пьесы, воплотилась на сцене благодаря подчеркнуто гипертрофированной актерской игре. Движения героев размашисты, а их жесты напоминают ужимки, как в немом кино. Достаточно вспомнить реакцию на сладострастные речи Леоны учителя Бельмаса (Михаил Меньших) – от них он буквально трясется, то и дело падает навзничь. По-клоунски активен и Бургомистр (Виктор Осипов / Дмитрий Плеханов) – местный демагог, размахивающий во время пламенных речей своей треуголкой, а скандальная Ида (Мария Сазонова) всякий раз готова наброситься на свою разлучницу как на боксерскую грушу. На этом фоне Леона смотрится более достойно. Правда, применение своему уму девушка находит в плетении интриг за спиной своего неинтересного и бесчувственного мужа. Леона словно ищет любви, однако ее интересует, скорее, не качество, а количество чувства. Ведь она готова одновременно встречаться с двумя мужчинами сразу и бежать из дома с молодым человеком по имени Одилон (Максим Пивнев), с которым едва знакома две недели. Когда Леона узнает о двойной жизни своего супруга, все меняется – легкая комедия интриги тут же обретает драматический вес. На глазах у зрителей разворачивается история помешательства на почве ревности и желания целиком обладать умершим мужем.

Плотность пространства

Свет в спектакле, над которым работал дважды номинант премии «Золотая маска» Александр Рязанцев, – это и изменчивая плотность пространства спектакля, и атмосфера взбудораженного города, и накал страстей, и концентрация безумства. Удивительно было наблюдать, как с помощью освещения дом становился словно живым, обретал самые разные объемы, то поглощая героев, то выставляя их на показ. Хотелось бы выделить как отдельные актерские работы, так и ансамблевую игру. Достаточно вспомнить сцены, в которых участвуют «солдаты Идеи»: Бельмас, Бургомистр и Тьери (Сергей Рассахань), Леона и Одилон, Леона и Аликс.

Напомним: спектакль «Жар и Холод» Владимир Золотарь намеренно ставил с молодыми актерами, до этого с режиссером никогда не работавшими. Такой опыт явно пойдет на пользу молодому составу труппы, да и зрителям, которые благодаря режиссеру имеют возможность по-другому посмотреть на знакомых артистов.