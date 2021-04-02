В Барнауле студенты закрасили рекламу наркотиков на зданиях и заборах

Масштабная акция по закраске надписей, рекламирующих наркотики, психотропные вещества и запрещенные сайты, на тротуарах и зданиях прошла 1 апреля 2021 года.

Её провели в Октябрьском районе Барнаула сотрудники комитета по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации района совместно со студентами профессиональных образовательных учреждений.

В акции приняли участие студенты Алтайского государственного колледжа, Алтайского архитектурно-строительного колледжа, студенческий отряд охраны правопорядка Алтайского государственного технического университета, отряд «Пульс» Барнаульского базового медицинского колледжа, представители Алтайского государственного института культуры, волонтерский отряд «Солнечный круг» Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий и отряд «Доброволец» Алтайского промышленно-экономического колледжа.

В рамках акции было ликвидировано более 50 надписей на гаражах, заборах, а также хозяйственных сооружениях, передаёт пресс-служба мэрии.