Все идем на баскетбол: обзор спортивных событий первых выходных апреля

Главным событием предстоящего уик-енда станет баскетбол. БК «Барнаул» в первом полуфинальном матче принимает магнитогорский «Металлург».

Все на баскетбол! Фото Ярослава Махначева.

Напомним, что в четвертьфинале барнаульские баскетболисты, заставив болельщиков немного поволноваться, все же победили челябинский «Челбаскет». «Металлург» – соперник куда более серьезный. В регулярном чемпионате он выглядел середнячком, однако на финише рванул вперед и сумел опередить БК «Барнаул», заняв второе место, благодаря чему и играет первый матч полуфинальной стадии плей-офф на выезде, а второй, решающий, дома 8 апреля.

Поэтому барнаульцам очень нужна поддержка трибун в первой игре. Она состоится 4 апреля в 17.00 в СК «Победа». Вход свободный, ждем всех.

1 апреля в Барнауле стартовал третий тур командного чемпионата России по настольному теннису среди мужчин (Суперлига).

В соревнованиях принимают участие пять команд: «Алтай» (Барнаул), «Луч-Владимир» (Владимир), «TT CLUB Karaganda» (Казахстан), «Финго» (Семибратово, Ярославская область), «СШОР № 12» (Самара), «СШОР № 2» (Санкт-Петербург). Каждая команда сыграет с каждой.

В Барнауле проходит клубный чемпионат страны по теннису. Фото Ярослава Махначёва.

В первый день тура барнаульцы уступили в двух матчах – соперникам из Владимира (0:3) и Самары (2:3). В пятницу наши теннисисты играли с казахстанцами, а в выходные дни предстоят встречи с Санкт-Петербургом и представителями Ярославской области. Теннисные баталии проходят в СК «Обь» (ул. Папанинцев, 96а).

Со 2 по 4 апреля на льду «Титов Арены» (пр. Социалистический, 93) пройдет детский хоккейный турнир среди игроков 2013 года рождения под названием «Апрельский Кубок Алтая». В соревнованиях примут участие пять команд из Барнаула, Новокузнецка и Красноярска.

И, наконец, 4 апреля в Барнауле в СК «Союз» (пр. Калинина, 112/27) стартует серия завершающих игр регулярного турнира межрегиональной любительской лиги. Болельщики увидят матчи АлтГПУ – Dreamteam и «Джентельмены» – «Эверест». Начало первой в 16.00, второй – в 17.30.