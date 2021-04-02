Жители Барнаула могут сходить на спектакли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова

Молодежный театр Алтая имени Валерия Золотухина уже открыл продажу билетов на гастроли московского театра. Барнаульцам представят два спектакля.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Михаил Полубедов

13 и 14 мая 2021 года на сцене Молодёжного театра покажут спектакль «Наш класс» Тадеуша Слободзянека в постановке режиссера Натальи Ковалевой. Действие начинается в маленьком городке в конце 20-х годов. А судьбы польских и еврейских мальчиков и девочек из одного класса можно проследить до наших дней. У десяти героев пьесы есть реальные прототипы. События, описанные в пьесе, действительно происходили в польском городке Едвабне. Одноклассники будут спасать и предавать друг друга, любить, ревновать, ненавидеть.

Начало постановки запланировано на 18:30.

Народные артисты России Юлия Рутберг и Андрей Ильин выйдут на сцену Молодежного театра Алтая 15 и 16 мая. Они представят спектакль «Крик лангусты» Джона Марелла в постановке режиссера Михаила Цитриняка. Сару Бернар называли божественной актрисой, золотым голосом, императрицей театра. Эпатажная и несгибаемая, первая в истории мировая звезда. Даже когда ей ампутировали ногу, она продолжила играть, и публика рукоплескала ей. Однажды летним днем на берегу Атлантического океана Сара Бернар вновь становится Федрой, Дамой с камелиями, Клеопатрой, Саломеей, Гамлетом. Актриса диктует своему верному секретарю Жоржу Питу мемуары и разыгрывает с ним по ролям эпизоды из собственной жизни, превращая Жоржа то в жестокого антрепренера, то в строгую настоятельницу монастыря, то в Оскара Уайльда.

Спектакль начнется в 17:30.

Билеты на спектакли можно купить в кассе театра (Барнаул, проспект Калинина, 2; телефон (38-52) 50-35-03) или на его официальном сайте, а также на сайте единого билетного пространства, пишет пресс-служба региона.

Справка: московские артисты приедут в Барнаул по федеральной программе «Большие гастроли» при поддержке «Росконцерта» и Министерства культуры России. Тур посвящен 100-летию Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Зрители посмотрят два спектакля из репертуара московского театра. Показ спектакля «Евгений Онегин» на сцене Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина состоится 13 и 14 мая, спектакля «Царь Эдип» — 15 и 16 мая.